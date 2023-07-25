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Киноафиша Новости «Русалочку» с Холли Бейли уже можно посмотреть в сети

«Русалочку» с Холли Бейли уже можно посмотреть в сети

25 июля 2023 14:15
«Русалочку» с Холли Бейли уже можно посмотреть в сети

За время в кинотеатрах сказка Disney заработала $560 млн.

Спустя два месяца после старта в кинопрокате состоялся официальный цифровой релиз игрового ремейка мультфильма «Русалочка». Теперь колоритный мюзикл с Холли Бейли в образе морской принцессы Ариэль можно посмотреть в удобных домашних условиях. На Blu-ray и DVD носителях картина будет доступна с 19 сентября.

Несмотря на появление в сети, прокат фильма режиссера Роба Маршалла («Пираты Карибского моря: На странных берегах») по-прежнему продолжается. Общемировой бокс-офис семейного блокбастера к настоящему моменту достиг $560,5 млн, из которых на долю национального кинорынка приходится $296,1 млн. Производственный бюджет оценивается в $250 млн, а стоимость продвижения — в $140 млн. Еще $86 млн было потрачено на некие дополнительные расходы. Таким образом, общие затраты на картину составили примерно $476 млн, из-за чего многие аналитики предрекали киноверсии коммерческий провал, однако проекту, скорее всего, все-таки удастся пересечь рубеж окупаемости. Студия Disney рассчитывает заработать не менее $280 млн за счет доходов с продаж дисков и трансляцией на телевидении.

Сюжет вращается вокруг юной русалочки Ариэль (Бейли) — младшей дочки подводного царя Тритона (Хавьер Бардем). Больше всего любознательная принцесса жаждет свободы, поэтому ее невероятно манит загадочный мир на поверхности, что совершенно не нравится ее отцу. Однажды главная героиня влюбляется в добросердечного человеческого принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг), после этого она решает осуществить свою мечту. Чтобы получить ноги Ариэль идет на сделку с коварной ведьмой Урсулой (Мелисса Маккарти), однако взамен злодейка забирает ее голос. Изменить все сможет только сила настоящей любви.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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