Наша рецензия

По выходе второй части «Голодных игр» первая подверглась довольно решительному уничижению: смена режиссера многократно улучшила фильм, единодушно воскликнули критики и публика. Вторая часть действительно во многом отличается от первой, однако Фрэнсис Лоуренс не то чтобы сильно лучше поставил капитолийские кошачьи игры с подвластными дистриктами – он просто сделал их по-другому, нежели Гэри Росс. Более технично, деловито, ритмично, менее человечно. С более плавными камерой и монтажом. С…