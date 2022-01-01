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Арт Малик
Арт Малик
Art Malik
О персоне
Фильмография
Арт Малик
Art Malik
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Дата рождения
13 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бахавалпур, Пакистан
Рост
183 см
Биография Арта Малика
Родился 13 ноября 1952 года. Бахавалпур, Пакистан.
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Фильмография Арта Малика
Беги, Милка, беги!
биография, драма, исторический, спорт
2013, Индия
8.0
Бен Гур
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
Темп
триллер, мелодрама, криминал
2003, Канада / Франция / Великобритания / Люксембург
4.0
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
Фламандская доска
триллер
1994, Великобритания / Испания / Франция
5.0
Город удовольствий
драма
1992, Франция / Великобритания
6.0
Искры из глаз
мюзикл, боевик, приключения, триллер
1987, Великобритания / США
7.0
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