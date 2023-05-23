Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Мнения журналистов разошлись, но центральную звезду хвалят все.
Премьера киноверсии «Русалочки» состоится уже на этой неделе, поэтому студия Disney сняла эмбарго на публикацию рецензий. Мнения зарубежных СМИ о фильме Роба Маршалла разошлись. До уровня оригинального мультфильма игровой ремейк недотягивает, однако все единогласно хвалят исполнительницу главной роли Холли Бейли — именно она является сердцем картины. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас остановился на отметке 70% при 102 обзорах.
Ниже приведены выдержки из отзывов журналистов:
Росс Бонайме, Collider:
«Путь новая «Русалочка» и не сравнится с оригиналом, но это редкий игровой ремейк, достойный быть частью нашего мира».
Джонни Олексински, New York Post:
«Несмотря на присутствие настоящих актеров, компьютерную графику и совершенно новый взгляд, ремейк «Русалочки» — это лишь попытка студии заработать кассу. Несмотря на наличие человеческой плоти, она гораздо более безжизненна, чем превосходящие ее двухмерные раскрашенные рисунки».
Кевин Махер, Times:
«Хавьер Бардем привнес нотки настоящих эмоций с помощью нескольких милых реплик и заплаканного крупного плана, наводящего на мысль, что в этом поющем и брызжущем зрелище есть действительно крошечная частичка сердца».
Брайан Труитт, USA Today:
«Тут не все идет гладко, но Холли Бейли великолепно удерживает «Русалочку» на плаву в образе наивного подводного подростка, мечтающего исследовать поверхность».
Питер Дебрудж, Variety:
«Холли Бейли — единственная причина, по которой вся зрительская аудитория должна оправдывать решение Disney вернуться к этой классике».
В мировой прокта «Русалочка» выйдет 26 мая.