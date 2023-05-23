Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Премьера киноверсии «Русалочки» состоится уже на этой неделе, поэтому студия Disney сняла эмбарго на публикацию рецензий. Мнения зарубежных СМИ о фильме Роба Маршалла разошлись. До уровня оригинального мультфильма игровой ремейк недотягивает, однако все единогласно хвалят исполнительницу главной роли Холли Бейли — именно она является сердцем картины. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас остановился на отметке 70% при 102 обзорах.

Ниже приведены выдержки из отзывов журналистов:

Росс Бонайме, Collider:

«Путь новая «Русалочка» и не сравнится с оригиналом, но это редкий игровой ремейк, достойный быть частью нашего мира».

Джонни Олексински, New York Post:

«Несмотря на присутствие настоящих актеров, компьютерную графику и совершенно новый взгляд, ремейк «Русалочки» — это лишь попытка студии заработать кассу. Несмотря на наличие человеческой плоти, она гораздо более безжизненна, чем превосходящие ее двухмерные раскрашенные рисунки».

Кевин Махер, Times:

«Хавьер Бардем привнес нотки настоящих эмоций с помощью нескольких милых реплик и заплаканного крупного плана, наводящего на мысль, что в этом поющем и брызжущем зрелище есть действительно крошечная частичка сердца».

Брайан Труитт, USA Today:

«Тут не все идет гладко, но Холли Бейли великолепно удерживает «Русалочку» на плаву в образе наивного подводного подростка, мечтающего исследовать поверхность».

Питер Дебрудж, Variety:

«Холли Бейли — единственная причина, по которой вся зрительская аудитория должна оправдывать решение Disney вернуться к этой классике».

В мировой прокта «Русалочка» выйдет 26 мая.