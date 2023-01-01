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ЛЕГО Ниндзяго Фильм ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Киноафиша Фильмы ЛЕГО Ниндзяго Фильм ЛЕГО Ниндзяго Фильм, 2017: актеры и роли
The Lego Ninjago Movie ЛЕГО Ниндзяго Фильм 2017 / США / Дания
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29 голосов Рейтинг IMDb: 6
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ЛЕГО Ниндзяго Фильм, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Чарли Бин Чарли Бин Charlie Bean Боб Логан Боб Логан Bob Logan
В ролях
Оливия Манн Оливия Манн Olivia Munn Джастин Теру Джастин Теру Justin Theroux Дэйв Франко Дэйв Франко Dave Franco Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen
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