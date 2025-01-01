[из трейлера; молодожёны бегут по улицам, пока Гармадон атакует]

Новая жена Беги!

Новый муж [застрял в яме] Я застрял!

Новая жена Я знаю, что ты хочешь, чтобы я спаслась, так что я пошла.

[оставляет его]

Новая жена Обещаю, я никогда тебя не забуду!

Новый муж Я не просил тебя давать обещания! Вернись!