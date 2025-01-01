[из трейлера; Ллойд на кухне с мамой смотрит по телевизору Лорда Гармадона]
LloydМам, эм... можно поговорить о... Папе? Когда вы с ним познакомились, он всегда был злым полководцем?
KokoЛадно, вот как всё было. Меня затянуло. У него было столько планов, он был таким амбициозным. Он говорил, что хочет захватить мир. Я думала, это просто фигура речи. Но если бы я никогда не встретила Гармадона, тебя бы не было!
[из трейлера; Гармадон и Сенсей У сражаются; Гармадон бросается на Сенсея У и пинает его по лицу в воздухе; Гармадон бежит к Сенсею У по мосту, но Сенсей У блокирует его посохом, когда руки Гармадона и посох сталкиваются; Гармадон хватается за штаны Сенсея У и срывает их]