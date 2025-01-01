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Киноафиша Фильмы ЛЕГО Ниндзяго Фильм Цитаты из мультфильма ЛЕГО Ниндзяго Фильм

Цитаты из мультфильма ЛЕГО Ниндзяго Фильм

[из трейлера]
Garmadon Готов, чтобы я покорил Ниндзяго?
Lloyd О, я буду ждать...
[шёпотом]
Lloyd Папа.
Garmadon Прости, что ты там сказал в конце?
Lloyd Что?
Garmadon Последнюю фразу, я не расслышал.
Lloyd Почему? Я ничего не говорил, что ты имеешь в виду? Я сказал «Я буду ждать» и замолчал...
[снимает шлем]
Lloyd ... Папа.
Garmadon Л-Ллойд?
Lloyd Верно, твой сын! И это ЛЛОЙД!
Garmadon Нет. Л-Л-О-Й-Д. Я тебя назвал.
Lloyd Ты испортил мою жизнь!
Garmadon Это неправда! Я даже не был частью твоей жизни, как я мог её испортить? Меня там не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Ллойд приходит в себя после падения, Гармадон выглядит обеспокоенным]
Garmadon Л-лойд, ты в порядке?
Lloyd [в панике] Да, да, кажется, с рукой что-то не так! Она... она сильно пострадала?
[поворачивает левый бок к Гармадону, чтобы показать, хотя руки нет; Гармадон отскакивает в ужасе]
Garmadon Ого!
Lloyd Она сильно пострадала? Я не хочу смотреть. По шкале от одного до десяти, насколько плохо?
Garmadon Ох, я бы сказал, около семи... баллов... рука оторвана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
General Omar У нас есть сообщение от твоего брата, Гармадона. Хочешь услышать?
Sensei Wu О, да? Что он сказал?
General Omar [прочищает горло] Он говорит, что ты большой тупой дурак с глупой мордой и большим задом, и твой зад воняет, и ты пахнешь задом.
Sensei Wu Похоже на моего брата.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; для Ллойда]
Мастер Ву Чтобы понять своё будущее, тебе нужно вернуться к своим ниндзя-началам. Твой отец... тоже был ниндзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; звонит телефон Ллойда, он отвечает]
Lloyd Алло?
Garmadon Кто это?
Lloyd Ллойд Гармадон, твой сын.
Garmadon Хм... Наверное, ты случайно набрал меня.
Lloyd Уф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; молодожёны бегут по улицам, пока Гармадон атакует]
Новая жена Беги!
Новый муж [застрял в яме] Я застрял!
Новая жена Я знаю, что ты хочешь, чтобы я спаслась, так что я пошла.
[оставляет его]
Новая жена Обещаю, я никогда тебя не забуду!
Новый муж Я не просил тебя давать обещания! Вернись!
[К нему подъезжает машина Гармадона]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Сэнсэй Ву Я внезапно присоединился к тайной ниндзя-силе. Ты готов рискнуть жизнью ради Ниндзяго?
Ллойд Да, я в деле!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Nya Все нормально, Ллойд. Родители у всех неидеальные.
Jay Моя мама, например, странная, собирает ракушки. А твой папа разрушает города и нападает на невинных. В общем, у всех свои причуды, понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Garmadon [атакую город] КАК МЕНЯ ЗОВУТ?
Citizen Man Гармадон!
Citizen Mom Гармадон!
Baby Citizen Гармадон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гармадон Ллойд, ты слышишь это? Мы пробудили неудержимую зверюгу... Мяура.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; все кладут руки вместе]
Cole Коул, Ния, Ллойд, Джей, Кай, Зейн: Ниндзя-го!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garmadon [к Сенсею Ву] Теперь я сражусь с тобой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Ллойд на кухне с мамой смотрит по телевизору Лорда Гармадона]
Lloyd Мам, эм... можно поговорить о... Папе? Когда вы с ним познакомились, он всегда был злым полководцем?
Koko Ладно, вот как всё было. Меня затянуло. У него было столько планов, он был таким амбициозным. Он говорил, что хочет захватить мир. Я думала, это просто фигура речи. Но если бы я никогда не встретила Гармадона, тебя бы не было!
Lloyd [вздыхает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гражданин Ой-ой. Это Гармадон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Гармадон и Сенсей У сражаются; Гармадон бросается на Сенсея У и пинает его по лицу в воздухе; Гармадон бежит к Сенсею У по мосту, но Сенсей У блокирует его посохом, когда руки Гармадона и посох сталкиваются; Гармадон хватается за штаны Сенсея У и срывает их]
Сенсей У О!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Lloyd Я давно так хорошо не чувствовал себя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Ллойд садится на место в автобусе вместе с группой других детей]
Lloyd Эй...
[оглядывается и видит, что вся группа детей находится с противоположной стороны от него, явно стараясь уйти и заставляя ту сторону автобуса опуститься и скрипеть по дороге]
Ребёнок в автобусе [шёпотом другим] Его папка всё портит.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Chen the Cheerleader Эй, ребята, смотрите! Это Гарма-дурак и команда дураков!
Chen the Cheerleader [Ллойду] Хочешь услышать наш новый кричалку?
Cheerleaders [скандируя] Л, Л, О-Й-Д / Его папа — злодей, он тоже / Гу, Ллойд! / Гу, Ллойд!
Chen the Cheerleader [Ллойду, громко] Гу, Ллойд!
Lloyd Отличная кричалка! Уверен, у вас хит номер один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гражданин Гармадон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Мяура, кошка, бродит по улицам Ниндзяго и останавливается, чтобы посмотреть на здание]
Толпа жителей Ааа!
[Мяура сбивает здание]
Толпа жителей АААА!
[бегут во все стороны]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Ллойд, Кай, Ня, Джей, Зейн и Коул на уроке]
Ллойд Ллойд, Коул, Ня, Джей, Кай, Зейн: Можно в туалет?
[бегут к шкафчикам, залезают в них и падают вниз]
Зейн Чисто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Ния Все нормально, Ллойд, у родителей нет идеальных детей.
Ллойд Да, но мне кажется, что о Гармадоне я должен узнать больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Ллойд [снаряжаемся] Всё, ребята! Погнали за Гармадоном!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zane Чувак, мама всё время ко мне пристаёт. Она такая...
[звуки модема]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; когда Гармадон нападает]
Жительница Гармадон!
Житель [выплёвывает еду] Гармадон!
Мама-жительница [держит малыша] Гармадон!
Малыш-житель [выплёвывает молоко] Гармадон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Сэнсэй Ву [всем своим ученикам] Истинный ниндзя знает, когда сражаться, а когда скрываться в тенях.
[все прячутся за бамбуком и на земле]
Кол Кау-Кау! Кау-Кау!
Сэнсэй Ву Невероятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Сенсей Ву Ты готов рискнуть жизнью ради Ниндзяго?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kai Кай, Джей, Зейн, Ллойд, Ния, Коко: [вместе] Можно нам пропуск в туалет?
Ms. Laudita Я думаю, ты имела в виду: "Можно ли?" "Можно нам пропуск в туалет?" Знаешь что? Делайте, что хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sensei Wu Ты увязнешь в ущелье всеобщего уныния, а если останешься жив, тебя раздавит храм хрупких основ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера; Гармадон убегает от Ллойда на своём транспорте, не зная, что это он]
Garmadon Ты меня не поймаешь, Зелёный Ниндзя!
Lloyd Смотри-ка!
[выстреливает взрывающимся лазером из своего дракона, что наносит сильный урон]
Garmadon Откуда это взялось?
Lloyd Привет... Пап.
[снимает маску]
Garmadon Л-лойд?
Lloyd Верно, и это Ллойд, папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Гармадон Л-лойд, ты слышишь это? Мы пробудили неудержимого зверя... Мяура.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ву и Гармадон сражаются на подвесном мосту над широкой рекой]
Garmadon Отпусти мою ногу!
Sensei Wu Отпусти мою голову!
Garmadon Отпусти мою ногу, чтобы я смог пнуть тебя в голову!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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