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Ллойда воспитывает мама, с отцом подросток практически не общается. Тот не учил отпрыска играть в мяч, а на день рождения позвонил якобы случайно – неудачно приземлился на телефон. Пареньку отчаянно не хватает отеческой поддержки, но все совсем не просто ‒ Гармадон беспощадный злодей, с завидным постоянством пытающийся захватить Ниндзяго Сити ‒ мегаполис, где растет его сын. Последний же, в свою очередь, в маске Зеленого Ниндзя вместе с друзьями сражается против свихнувшего от жажды…