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ЛЕГО Ниндзяго Фильм ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Киноафиша Фильмы ЛЕГО Ниндзяго Фильм Отзывы о мультфильме «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
The Lego Ninjago Movie ЛЕГО Ниндзяго Фильм 2017 / США / Дания
6.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Ллойда воспитывает мама, с отцом подросток практически не общается. Тот не учил отпрыска играть в мяч, а на день рождения позвонил якобы случайно – неудачно приземлился на телефон. Пареньку отчаянно не хватает отеческой поддержки, но все совсем не просто ‒ Гармадон беспощадный злодей, с завидным постоянством пытающийся захватить Ниндзяго Сити ‒ мегаполис, где растет его сын. Последний же, в свою очередь, в маске Зеленого Ниндзя вместе с друзьями сражается против свихнувшего от жажды…

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Геннадий Денисов 23 сентября 2017, 17:00
Пошел купить билеты на 2D в цуме продают 3 D ,вы там определитесь, или сделайте что нибудь
23 сентября 2017, 17:00 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2017, 10:46
в ответ на сообщение Геннадий Денисов от 23 сентября 2017, 17:00
Доброе утро, Геннадий!
Сеансы данного фильма в вашем кинотеатре есть и в 2D, и в 3D.
Уточните, пожалуйста, время сеанса, посмотрим, в чем могла быть ошибка.
25 сентября 2017, 10:46 Ответить
Женя Волкогонова 26 сентября 2017, 21:54
Оценка
Сдооооровоооо!
26 сентября 2017, 21:54 Ответить
Ульяна Астахова 5 февраля 2019, 18:33
Оценка
хотела сходить но уже не показывают жалко. Но фильм классный много шуток.
5 февраля 2019, 18:33 Ответить
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