Джеки Чан – знаменитый актер из Гонконга и непревзойденный мастер боевых искусств. Он известен своим амплуа добродушного, но непобедимого бойца.

Пять самых смешных комедий с Джеки Чаном

Джеки Чан участвовал в съемках более ста фильмов и получил «Оскар» за вклад в кинематографическое искусство. По словам актера, его образ создан как антипод Брюса Ли и его последователей. В отличие от этого типажа, персонажи Джеки – ленивые и простодушные, но сильные и смелые, часто не слишком удачливые в жизни, но обязательно добивающиеся своего. Чан всегда стремился доказать, что он – актер с боевыми навыками, а не боец, который научился играть.

«Смокинг», 2002

Джимми Тонг – обычный таксист, даже не представляющий себя в геройской роли. Но однажды его нанимает в качестве шофера тайный агент Кларк Девлин, и жизнь водителя кардинально меняется. Его новый начальник занимается шпионажем в международном масштабе. Пережив покушение, Кларк находится в коме, а Джимми, которому повезло остаться целым, становится на его место. Он начинает с того, что надевает смокинг, принадлежащий шефу, не подозревая, что в одежде скрыто высокотехнологичное устройство. Смокинг дает носителю сверхсильные способности.

Выполняя трюки во время съемок, Джеки Чан повредил коленный сустав.

«Час пик», 1998

Криминальная банда похищает дочку китайского консула с целью получить огромный выкуп. Ли, полицейский из Гонконга, собирается взяться за дело, чтобы восстановить справедливость и спасти девочку, но лос-анджелесская полиция не воспринимает его всерьез. Чтобы гонконгский коллега поскорее убрался, к нему приставляют напарника – Джеймса. Обоих полицейских оскорбляет эта ситуация, и они планируют доказать вышестоящим офицерам, на что способны.

В процессе харизматичная парочка успеет поставить под угрозу полгорода, но результат должен того стоить.

«Близнецы», 2003

Рив, главный герой киноленты, – профессиональный охотник Лиги. Его соперники – мощные и опасные создания, вампиры, многократно превосходящие людей по силе и хитрости. Оружие не помогает в борьбе с кровожадными монстрами, и только равные им могут принять бой. Рив и его команда охотниц принимают сильнейшее зелье – сыворотку из вампирской крови. Снадобье временно позволяет человеку думать как настоящий носферату.

Главное – не забыть вовремя принять противоядие, иначе пути назад не будет…

«Шанхайские рыцари», 2003

Отец Чон Ванга служит во дворце, охраняя печать императора, и подвергается жестокому нападению. Коварный лорд похищает символ государственного значения и убивает мужчину. Но тот успевает передать послание сыну. Чон разыскивает в Нью-Йорке своего старого приятеля, чтобы вновь сражаться со злом. Напарники отважно бросаются на поиски бандитов. Королевскую семью нужно защитить от вражеского заговора.

Для этого товарищи покидают Америку вне законодательства и попадают в викторианскую Англию, где их ждет жесткое противостояние с недругами.

«Отпетые напарники», 2016

Бенни Блек – принципиальный и неподкупный детектив, который славится своей честностью. Целое десятилетие он преследует могущественного криминального авторитета, но не успевает завершить миссию. Его племянница оказывается в плену у членов банды, и теперь главный герой просто обязан довести дело до конца и поймать главаря группировки. Чтобы спасти заложницу, Бенни приходится объединиться с американским шулером. Напарник не в меру болтлив и не до конца осознает опасность, которая им грозит, но альтернативы у детектива нет.