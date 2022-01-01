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Комедии с Джеки Чаном
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Комедии с Джеки Чаном

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Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
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5.0
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
Отпетые напарники
Отпетые напарники
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7.0
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
Железнодорожные тигры
Железнодорожные тигры
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5.0
боевик, комедия, военный
2016, Китай
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
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7.0
боевик, приключения
2012, Гонконг / Китай
Большой солдат
Большой солдат
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7.0
приключения, комедия, боевик
2010, Гонконг / Китай
Шпион по соседству
Шпион по соседству
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7.0
боевик, комедия
2009, США
Час пик 3
Час пик 3
7.0
боевик, триллер, криминал, комедия
2007, США
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
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7.0
комедия, приключения
2004, США
Шанхайские рыцари
Шанхайские рыцари
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6.0
приключения, комедия, вестерн
2003, США / Гонконг
Медальон
Медальон
7.0
сказка, боевик, комедия, криминал
2003, США
Эффект близнецов
Эффект близнецов
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6.0
боевик, комедия, ужасы, приключения
2003, Гонконг
Смокинг
Смокинг
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6.0
комедия, боевик
2002, США
Случайный шпион
Случайный шпион
6.0
боевик, комедия, триллер
2001, Гонконг
Час пик 2
Час пик 2
8.0
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
Шанхайский полдень
Шанхайский полдень
7.0
боевик, комедия, вестерн
2000, США
Великолепный
Великолепный
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6.0
мелодрама, комедия, боевик
1999, Гонконг / Тайвань
Кто я?
Кто я?
7.0
боевик, комедия, фантастика, триллер, приключения
1998, Гонконг
Час пик
Час пик
8.0
триллер, боевик, комедия
1998, США
Первый удар
Первый удар
7.0
драма, приключения, боевик, комедия, триллер
1996, Гонконг / США
Разборка в Бронксе
Разборка в Бронксе
6.0
комедия, триллер
1995, Гонконг / Канада
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Джеки Чан – знаменитый актер из Гонконга и непревзойденный мастер боевых искусств. Он известен своим амплуа добродушного, но непобедимого бойца.

Пять самых смешных комедий с Джеки Чаном

Джеки Чан участвовал в съемках более ста фильмов и получил «Оскар» за вклад в кинематографическое искусство. По словам актера, его образ создан как антипод Брюса Ли и его последователей. В отличие от этого типажа, персонажи Джеки – ленивые и простодушные, но сильные и смелые, часто не слишком удачливые в жизни, но обязательно добивающиеся своего. Чан всегда стремился доказать, что он – актер с боевыми навыками, а не боец, который научился играть.

«Смокинг», 2002

Джимми Тонг – обычный таксист, даже не представляющий себя в геройской роли. Но однажды его нанимает в качестве шофера тайный агент Кларк Девлин, и жизнь водителя кардинально меняется. Его новый начальник занимается шпионажем в международном масштабе. Пережив покушение, Кларк находится в коме, а Джимми, которому повезло остаться целым, становится на его место. Он начинает с того, что надевает смокинг, принадлежащий шефу, не подозревая, что в одежде скрыто высокотехнологичное устройство. Смокинг дает носителю сверхсильные способности.

Выполняя трюки во время съемок, Джеки Чан повредил коленный сустав.

«Час пик», 1998

Криминальная банда похищает дочку китайского консула с целью получить огромный выкуп. Ли, полицейский из Гонконга, собирается взяться за дело, чтобы восстановить справедливость и спасти девочку, но лос-анджелесская полиция не воспринимает его всерьез. Чтобы гонконгский коллега поскорее убрался, к нему приставляют напарника – Джеймса. Обоих полицейских оскорбляет эта ситуация, и они планируют доказать вышестоящим офицерам, на что способны.

В процессе харизматичная парочка успеет поставить под угрозу полгорода, но результат должен того стоить.

«Близнецы», 2003

Рив, главный герой киноленты, – профессиональный охотник Лиги. Его соперники – мощные и опасные создания, вампиры, многократно превосходящие людей по силе и хитрости. Оружие не помогает в борьбе с кровожадными монстрами, и только равные им могут принять бой. Рив и его команда охотниц принимают сильнейшее зелье – сыворотку из вампирской крови. Снадобье временно позволяет человеку думать как настоящий носферату.

Главное – не забыть вовремя принять противоядие, иначе пути назад не будет…

«Шанхайские рыцари», 2003

Отец Чон Ванга служит во дворце, охраняя печать императора, и подвергается жестокому нападению. Коварный лорд похищает символ государственного значения и убивает мужчину. Но тот успевает передать послание сыну. Чон разыскивает в Нью-Йорке своего старого приятеля, чтобы вновь сражаться со злом. Напарники отважно бросаются на поиски бандитов. Королевскую семью нужно защитить от вражеского заговора.

Для этого товарищи покидают Америку вне законодательства и попадают в викторианскую Англию, где их ждет жесткое противостояние с недругами.

«Отпетые напарники», 2016

Бенни Блек – принципиальный и неподкупный детектив, который славится своей честностью. Целое десятилетие он преследует могущественного криминального авторитета, но не успевает завершить миссию. Его племянница оказывается в плену у членов банды, и теперь главный герой просто обязан довести дело до конца и поймать главаря группировки. Чтобы спасти заложницу, Бенни приходится объединиться с американским шулером. Напарник не в меру болтлив и не до конца осознает опасность, которая им грозит, но альтернативы у детектива нет.

Постоянно влипая в неприятности, Блек и его новый коллега спешат вызволить пленницу и бороться с деятельностью могущественного синдиката.

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