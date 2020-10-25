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Дедушка НЕлегкого поведения Дедушка НЕлегкого поведения
Киноафиша Фильмы Дедушка НЕлегкого поведения Отзывы о фильме «Дедушка НЕлегкого поведения»
War with Grandpa Дедушка НЕлегкого поведения 2020 / США
7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Дедушка НЕлегкого поведения»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После нападения на охранника в супермаркете пенсионера Эда отправляют жить к дочери. Эд от этой идеи не испытывает особой радости, а его внук, 12-летний Питер, и вовсе приходит в ярость от того, что ему придется уступить свою комнату деду. Не желая мириться с несправедливостью, мальчик решает объявить старику войну. Но Эд оказывается крепким орешком, ведь, будучи ветераном войны, он готов вести боевые действия и отвечать на шалости обиженного внука.  Новая работа Тима Хилла, режиссера…

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User 25 октября 2020, 15:59
Фильм на раз. Очень жаль, что Роберт стал сниматься в проходном кино... :( жаль потраченных денег и времени.
25 октября 2020, 15:59 Ответить
valtoliver 29 октября 2020, 21:22
С каждым разом фильмы все тупее и тупее. И как жаль что Де Ниро снимается в таком отстое, совершенно не его
29 октября 2020, 21:22 Ответить
Ксения Боцман 8 ноября 2020, 19:26
Оценка
Как разне на раз хороший семейный фильм . Нам очень понравился .🤩
8 ноября 2020, 19:26 Ответить
User 10 ноября 2020, 02:12
Ни о чем! Скучно, не интересно
10 ноября 2020, 02:12 Ответить
Nadezhda Kuzmina 12 ноября 2020, 00:50
Оценка
Это детский фильм! Поэтому взрослому человеку будет скучно и неинтересно. В начале я задремала, а потом мы решили уйти не дождавшись окончания.
12 ноября 2020, 00:50 Ответить
ElizavetaPersonal 12 ноября 2020, 09:41
Оценка
Фильм нудный и затянутый.
12 ноября 2020, 09:41 Ответить
Софья Смирнова 14 ноября 2020, 07:51
КАКАЯ ЦЕНА?
14 ноября 2020, 07:51 Ответить
Эля Зарипова 3 декабря 2020, 16:24
Отличный фильм,подходит доя просмотра с семьей👍очень добрый
3 декабря 2020, 16:24 Ответить
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