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После нападения на охранника в супермаркете пенсионера Эда отправляют жить к дочери. Эд от этой идеи не испытывает особой радости, а его внук, 12-летний Питер, и вовсе приходит в ярость от того, что ему придется уступить свою комнату деду. Не желая мириться с несправедливостью, мальчик решает объявить старику войну. Но Эд оказывается крепким орешком, ведь, будучи ветераном войны, он готов вести боевые действия и отвечать на шалости обиженного внука. Новая работа Тима Хилла, режиссера…