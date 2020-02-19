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Не все дома Не все дома
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10 jours sans maman

Не все дома, 2020

2020 / Франция
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Десять дней, три ребенка, один папа... что может пойти не так?
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французская комедия о том, как мужу предстоит справиться с детьми, пока его жена наслаждается отпуском.

«Не все дома» рассказывает историю большой французской семьи. У каждого из них есть своя роль и обязанности. Антуан, отец семейства, является директором по персоналу в магазине DIY. Он сосредоточен на своей карьере и пытается достичь как можно больше успехов в своей должности. Его жена Изабель изучает право и самостоятельно следит за порядком в доме. Что касается четверых детей, то они больше похожи на отца: им все дозволено, пока терпеливая добрая мать решает их проблемы. 

Однажды во время барбекю со своей старшей сестрой Одри Изабель понимает, что уже очень давно не расслаблялась и не уезжала в отпуск без мужа и детей. В течение многих лет она хозяйничала дома, пока Антуан ходил на работу и даже не замечал ее стараний. Антуан понимает, что находится в трудном положении, ведь, кажется, его жена уже все решила. Сестра предлагает Изабель поехать вместе с ней на десять дней в Грецию, и она незамедлительно собирает чемоданы. 

Теперь Антуан должен заботиться о своих четверых детях, одновременно занимаясь продвижением по службе в качестве менеджера магазина. Он наконец становится важным членом своей компании, от которого зависят дела магазина. И именно в этот момент,  как назло,  Изабель решает отдохнуть от своих обязанностей и уехать на свежий воздух.

Сначала Антуан думает, что заниматься с детьми и хозяйством не намного сложнее, чем работать в огромной компании. Однако уже совсем скоро все идет наперекосяк. И дома, и на работе Антуана ждут одни бедствия. Сможет ли он справиться с беспечными детьми и их капризами, оставаясь при этом хорошим работником в магазине? 

Оригинальное название фильма переводится с французского как «10 дней без мамы».

Кинокартина является ремейком аргентинского фильма «Мама уехала» (2017) режиссера Ариэля Винограда. Продюсерам французской картины Ромейну Бремону и Даниэлю Прельжокажу так сильно понравилась аргентинская работа, что они решили предложить режиссеру Людовику Бернарду адаптировать ее на французский лад. Людовик Бернард работал над сценарием вместе с Матьё Уйонои. Они хотели немного изменить аргентинский стиль повествования и показать как можно больше непосредственно французских обычаев и культурных кодов в своем фильме.  

Это четвертая режиссерская работа кинематографиста Людовика Бернарда. Остальные его фильмы также сняты в жанре комедии.

Фильм снимали в Париже и Ницце на протяжении восьми недель. 

«Не все дома» показали на французском кинофестивале в Австралии в марте 2020 года.

Роль Антуана досталась французскому актеру Франку Дюбоску, который известен по сериалам «Десять процентов» и «Горец». Героиню Изабель сыграла португальская актриса Ор Атика, которую можно увидеть в таких популярных проектах, как сериалы «Красные браслеты» и «Ночной администратор».

Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?

5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера онлайн 6 ноября 2020
Премьера в мире 19 февраля 2020
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Людовик Бернард
Людовик Бернард
В ролях
Ор Атика
Ор Атика
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Алис Давид
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Все актеры и съемочная группа
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Антуан (Франк Дюбоск) вальяжно шагает по пляжу, пока на заднем плане хаотично взрываются фейерверки, горят площадные шатры, а люди, убегая из игровой зоны врассыпную, стараются не покалечиться и уберечь ближнего. Обращаясь к зрителю, Антуан утверждает, что происходящий на заднем плане бедлам — его рук дело, но такое может случиться с каждым. Как же так получилось? Всего пару недель назад его жизнь казалась идеальной, звание «лучший кадровик года» красуется на рабочем месте,…
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