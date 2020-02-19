Не все дома, 2020

Французская комедия о том, как мужу предстоит справиться с детьми, пока его жена наслаждается отпуском.

«Не все дома» рассказывает историю большой французской семьи. У каждого из них есть своя роль и обязанности. Антуан, отец семейства, является директором по персоналу в магазине DIY. Он сосредоточен на своей карьере и пытается достичь как можно больше успехов в своей должности. Его жена Изабель изучает право и самостоятельно следит за порядком в доме. Что касается четверых детей, то они больше похожи на отца: им все дозволено, пока терпеливая добрая мать решает их проблемы.

Однажды во время барбекю со своей старшей сестрой Одри Изабель понимает, что уже очень давно не расслаблялась и не уезжала в отпуск без мужа и детей. В течение многих лет она хозяйничала дома, пока Антуан ходил на работу и даже не замечал ее стараний. Антуан понимает, что находится в трудном положении, ведь, кажется, его жена уже все решила. Сестра предлагает Изабель поехать вместе с ней на десять дней в Грецию, и она незамедлительно собирает чемоданы.

Теперь Антуан должен заботиться о своих четверых детях, одновременно занимаясь продвижением по службе в качестве менеджера магазина. Он наконец становится важным членом своей компании, от которого зависят дела магазина. И именно в этот момент, как назло, Изабель решает отдохнуть от своих обязанностей и уехать на свежий воздух.

Сначала Антуан думает, что заниматься с детьми и хозяйством не намного сложнее, чем работать в огромной компании. Однако уже совсем скоро все идет наперекосяк. И дома, и на работе Антуана ждут одни бедствия. Сможет ли он справиться с беспечными детьми и их капризами, оставаясь при этом хорошим работником в магазине?