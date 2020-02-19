Не все дома, 2020

Французская комедия о том, как мужу предстоит справиться с детьми, пока его жена наслаждается отпуском.
«Не все дома» рассказывает историю большой французской семьи. У каждого из них есть своя роль и обязанности. Антуан, отец семейства, является директором по персоналу в магазине DIY. Он сосредоточен на своей карьере и пытается достичь как можно больше успехов в своей должности. Его жена Изабель изучает право и самостоятельно следит за порядком в доме. Что касается четверых детей, то они больше похожи на отца: им все дозволено, пока терпеливая добрая мать решает их проблемы.
Однажды во время барбекю со своей старшей сестрой Одри Изабель понимает, что уже очень давно не расслаблялась и не уезжала в отпуск без мужа и детей. В течение многих лет она хозяйничала дома, пока Антуан ходил на работу и даже не замечал ее стараний. Антуан понимает, что находится в трудном положении, ведь, кажется, его жена уже все решила. Сестра предлагает Изабель поехать вместе с ней на десять дней в Грецию, и она незамедлительно собирает чемоданы.
Теперь Антуан должен заботиться о своих четверых детях, одновременно занимаясь продвижением по службе в качестве менеджера магазина. Он наконец становится важным членом своей компании, от которого зависят дела магазина. И именно в этот момент, как назло, Изабель решает отдохнуть от своих обязанностей и уехать на свежий воздух.
Сначала Антуан думает, что заниматься с детьми и хозяйством не намного сложнее, чем работать в огромной компании. Однако уже совсем скоро все идет наперекосяк. И дома, и на работе Антуана ждут одни бедствия. Сможет ли он справиться с беспечными детьми и их капризами, оставаясь при этом хорошим работником в магазине?
Оригинальное название фильма переводится с французского как «10 дней без мамы».
Кинокартина является ремейком аргентинского фильма «Мама уехала» (2017) режиссера Ариэля Винограда. Продюсерам французской картины Ромейну Бремону и Даниэлю Прельжокажу так сильно понравилась аргентинская работа, что они решили предложить режиссеру Людовику Бернарду адаптировать ее на французский лад. Людовик Бернард работал над сценарием вместе с Матьё Уйонои. Они хотели немного изменить аргентинский стиль повествования и показать как можно больше непосредственно французских обычаев и культурных кодов в своем фильме.
Это четвертая режиссерская работа кинематографиста Людовика Бернарда. Остальные его фильмы также сняты в жанре комедии.
Фильм снимали в Париже и Ницце на протяжении восьми недель.
«Не все дома» показали на французском кинофестивале в Австралии в марте 2020 года.
Роль Антуана досталась французскому актеру Франку Дюбоску, который известен по сериалам «Десять процентов» и «Горец». Героиню Изабель сыграла португальская актриса Ор Атика, которую можно увидеть в таких популярных проектах, как сериалы «Красные браслеты» и «Ночной администратор».
Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?