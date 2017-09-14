Клаустрофобия, 2017

Фильм «Клаустрофобия» снял дебютант Уилл Верник. В его картине сыграли в основном телевизионные и начинающие актёры, среди которых Ивэн Уильямс («Серые сады», сериал «Версаль»), Аннабелл Стивенсон (сериал «Реванш»), Элизабет Хауэр (сериалы «Форс-мажоры», «Луи»), Дэн Дж. Джонсон (сериалы «Чикаго в огне», «Их перепутали в роддоме»), Билли Флинн (сериал «Дни нашей жизни») и другие.

По сюжету фильма «Клаустрофобия» шестеро друзей решают проверить свои силы и сообразительность в одной популярной игре. Однако вскоре она оборачивается для них настоящим ужасом...