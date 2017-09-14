Клаустрофобия, 2017

Фильм «Клаустрофобия» снял дебютант Уилл Верник. В его картине сыграли в основном телевизионные и начинающие актёры, среди которых Ивэн Уильямс («Серые сады», сериал «Версаль»), Аннабелл Стивенсон (сериал «Реванш»), Элизабет Хауэр (сериалы «Форс-мажоры», «Луи»), Дэн Дж. Джонсон (сериалы «Чикаго в огне», «Их перепутали в роддоме»), Билли Флинн (сериал «Дни нашей жизни») и другие.
По сюжету фильма «Клаустрофобия» шестеро друзей решают проверить свои силы и сообразительность в одной популярной игре. Однако вскоре она оборачивается для них настоящим ужасом...
- В 2017 году, помимо фильма Уилла Верника, также выходит фильм Питера Дьюкса с таким же названием и похожим сюжетом
- Актёр Билли Флинн играет персонажа по имени Виктор. В сериале «Дни нашей жизни» он играл персонажа, который был врагом героя по имени Виктор (сыграл его Джон Энистон, отец Дженнифер Энистон)
- «Клаустрофобия» - полнометражный дебют режиссёра Уилла Верника
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.