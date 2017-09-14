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Клаустрофобия Клаустрофобия
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Клаустрофобия, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Клаустрофобия» снял дебютант Уилл Верник. В его картине сыграли в основном телевизионные и начинающие актёры, среди которых Ивэн Уильямс («Серые сады», сериал «Версаль»), Аннабелл Стивенсон (сериал «Реванш»), Элизабет Хауэр (сериалы «Форс-мажоры», «Луи»), Дэн Дж. Джонсон (сериалы «Чикаго в огне», «Их перепутали в роддоме»), Билли Флинн (сериал «Дни нашей жизни») и другие.

По сюжету фильма «Клаустрофобия» шестеро друзей решают проверить свои силы и сообразительность в одной популярной игре. Однако вскоре она оборачивается для них настоящим ужасом...

- В 2017 году, помимо фильма Уилла Верника, также выходит фильм Питера Дьюкса с таким же названием и похожим сюжетом 

- Актёр Билли Флинн играет персонажа по имени Виктор. В сериале «Дни нашей жизни» он играл персонажа, который был врагом героя по имени Виктор (сыграл его Джон Энистон, отец Дженнифер Энистон)

- «Клаустрофобия» - полнометражный дебют режиссёра Уилла Верника

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 13 февраля 2018
Премьера в мире 14 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уилл Верник
Уилл Верник
В ролях
Ивэн Уильямс
Ивэн Уильямс
Аннабелл Стивенсон
Аннабелл Стивенсон
Элизабет Хауэр
Элизабет Хауэр
Дэн Дж. Джонсон
Дэн Дж. Джонсон
Джон Иерарди
Джон Иерарди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клаустрофобия 3 постера
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Клаустрофобия смотреть онлайн

Клаустрофобия
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Наша рецензия
Кристен решила, что подарить квест на день рождение Тайлера, своего молодого человека, – неплохая задумка! Новое, интересное развлечение для любителей пораскинуть мозгами вместе с друзьями наверняка придется ему по душе. Ребята быстро переходят от слов к делу и отправляются на квест, где им завязывают глаза и разделяют по комнатам. Отсчет начат, первая загадка загадана. Но с каждым новым шагом решать головоломки становится все труднее, а дом преподносит новые сюрпризы из-за которых…
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Ильсина Сайфуллина 15 сентября 2017, 20:43
Никому не посоветую данный фильм, пошли в кино на него, купившись на высокий рейтинг. С самого начала что-то пошло не так: очень тягучие бездарно… Читать дальше…
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17 голосов
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