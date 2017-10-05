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Полиция обнаруживает труп человека, который явно умер насильственной смертью. В теле жертвы находят флешку и другие улики, указывающие, к недоумению криминалистов, на почившего Джона Крамера. А это значит, что в городе вновь началась игра Пилы - либо «справедливый» маньяк вернулся с того света, либо у него появился талантливый и не менее жестокий последователь. Все, кто каким-то образом был в курсе старого расследования, сразу же становятся подозреваемыми. Под прицелом и…