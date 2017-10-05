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Пила 8 Пила 8
Киноафиша Фильмы Пила 8 Отзывы о фильме «Пила 8»
Jigsaw Пила 8 2017 / США / Канада
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Пила 8»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Полиция обнаруживает труп человека, который явно умер насильственной смертью. В теле жертвы находят флешку и другие улики, указывающие, к недоумению криминалистов, на почившего Джона Крамера. А это значит, что в городе вновь началась игра Пилы - либо «справедливый» маньяк вернулся с того света, либо у него появился талантливый и не менее жестокий последователь. Все, кто каким-то образом был в курсе старого расследования, сразу же становятся подозреваемыми. Под прицелом и…

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Диана Семёнова 5 октября 2017, 19:43
В каких кинотеатрах Казани покажут пилу???
5 октября 2017, 19:43 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2017, 13:17
в ответ на сообщение Диана Семёнова от 5 октября 2017, 19:43
Добрый день, Диана. Расписание на этот фильм еще не выгружено. У фильма большое количество копий. Чтобы не пропустить фильм, нажмите кнопку "напомнить о премьере"!
6 октября 2017, 13:17 Ответить
Александр Лубанец 30 октября 2017, 00:39
Оценка
Фильм очень понравился! Все в стиле пилы, хоть и 8-я часть, но держит как надо и неожиданный финал обеспечен! Игра начинается...
30 октября 2017, 00:39 Ответить
Елена Тигрова 31 октября 2017, 11:10
Оценка
Фильм супер!
31 октября 2017, 11:10 Ответить
Федя Мока 1 ноября 2017, 00:01
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 6 октября 2017, 13:17
Оценка
В Измаиле уже показали Пилу 8 если нет то дату возможно узнать ?
1 ноября 2017, 00:01 Ответить
Киноафиша.инфо 1 ноября 2017, 11:09
в ответ на сообщение Федя Мока от 1 ноября 2017, 00:01
Федор, добрый день. Пока Пилы 8 в вашем городе не будет.
1 ноября 2017, 11:09 Ответить
Дэн Дэн 1 ноября 2017, 16:29
Оценка
АААА ПОЧЁМУ мне так не везет Я ИДУ НЕ НА ПИЛУ А НА СРАНЫЙ САЛЮТ 8 аааа УБЕРИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ У МЕНЯ БАБУШКА ИЗ ЗА КАРТИНКИ Уже боится АААА ЧТОБ УДАЛИЛИ СРАНЫЙ САЛЮТ 7 А фильм пила 8 ЗАЧЕТ Я ХОЧУ НО НЕ МОГУ АААААА((((((((((((((
1 ноября 2017, 16:29 Ответить
Дэн Дэн 1 ноября 2017, 16:31
Оценка
Ребят как думаете меня пропустят на пилу 8 (мне 14)
1 ноября 2017, 16:31 Ответить
Киноафиша.инфо 1 ноября 2017, 17:18
в ответ на сообщение Дэн Дэн от 1 ноября 2017, 16:31
Добрый вечер. Скорее всего не пропустят :)
1 ноября 2017, 17:18 Ответить
Федя Мока 2 ноября 2017, 00:20
Оценка
а мне 16лет
2 ноября 2017, 00:20 Ответить
Андрей Шевченко 2 ноября 2017, 13:06
Оценка
Натянутый сценарий, скучно, длинно...
2 ноября 2017, 13:06 Ответить
Никита Никитин 2 ноября 2017, 18:57
Оценка
Фильм очень понравился) Сюжет довольно запутан и непредсказуем. Смотрел на одном дыхании. Всем советую!
2 ноября 2017, 18:57 Ответить
Алиса Майер 2 ноября 2017, 19:37
С какого числа и по какое?
2 ноября 2017, 19:37 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 10:44
в ответ на сообщение Алиса Майер от 2 ноября 2017, 19:37
Алиса, доброе утро!
Фильм идет с 26 октября минимум 2 недели.
Выбирайте удобный сеанс, вы еще успеваете!
3 ноября 2017, 10:44 Ответить
Федя Мока 3 ноября 2017, 16:58
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 3 ноября 2017, 10:44
Оценка
В Измаиле ищо нету пилы 8?
3 ноября 2017, 16:58 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 17:04
в ответ на сообщение Федя Мока от 3 ноября 2017, 16:58
Добрый день. Пока что нет.
3 ноября 2017, 17:04 Ответить
elladagulaksizova 3 ноября 2017, 17:46
Оценка
Здравствуйте, пожалуй скажите, моя дочь хочет пойте . Но одну её не пустят, так как всего 14 лет . Пустят ли её со мной ?
3 ноября 2017, 17:46 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 18:00
в ответ на сообщение elladagulaksizova от 3 ноября 2017, 17:46
Здравствуйте! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста.
3 ноября 2017, 18:00 Ответить
elladagulaksizova 3 ноября 2017, 18:54
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 3 ноября 2017, 18:00
Оценка
Ессентуки , Дружба
3 ноября 2017, 18:54 Ответить
denis.anikeev.2012 4 ноября 2017, 08:43
Оценка
как купить билеты?, нажимаю на расписание Пила 8 оно не кликабельно.
4 ноября 2017, 08:43 Ответить
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:05
Оценка
Фильм для особо впечатлительных любителей разделанных тушек. Ни сюжета ни интриги. Просто тупой сериал восьмая серия.
5 ноября 2017, 21:05 Ответить
Иван Иванов 5 ноября 2017, 23:35
Оценка
Семь лет ждал! Классика!
5 ноября 2017, 23:35 Ответить
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 12:09
в ответ на сообщение denis.anikeev.2012 от 4 ноября 2017, 08:43
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
7 ноября 2017, 12:09 Ответить
Артём Лапинский 27 ноября 2017, 12:31
Кого числа пила 8 будет в Краснодаре?
27 ноября 2017, 12:31 Ответить
Киноафиша.инфо 27 ноября 2017, 13:49
в ответ на сообщение Артём Лапинский от 27 ноября 2017, 12:31
Добрый день. Фильм вышел из проката.
27 ноября 2017, 13:49 Ответить
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