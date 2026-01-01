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Мэтт Пассмор
Мэтт Пассмор Matt Passmore
Киноафиша Персоны Мэтт Пассмор

Мэтт Пассмор

Matt Passmore

Дата рождения
24 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
188 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Мэтта Пассмора

Родился 24 декабря 1972 года. Брисбен, Австралия.

Популярные фильмы

Юная 7.7
Юная (2015)
Покерфейс 7.5
Покерфейс (2023)
Смертельное оружие 7.5
Смертельное оружие (2016)

Фильмография Мэтта Пассмора

Покерфейс 7.5
Покерфейс
драма, детектив 2023, США
Северный берег 6.7
Северный берег
криминал, триллер 2023, Австралия/Великобритания
Агент 9. Миссия: уничтожить 4.7
Агент 9. Миссия: уничтожить MR-9: Do or Die
боевик, драма, триллер 2023, Бангладеш / США
Смотреть трейлер
Неправильные причины 6.4
Неправильные причины Wrong Reasons
комедия, драма 2022, США
Смотреть трейлер
Одна в поле воин 4.6
Одна в поле воин Army of One
боевик 2020, США
Пила 8 6.6
Пила 8 Jigsaw
ужасы, триллер 2017, США / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Смертельное оружие 7.5
Смертельное оружие
драма, боевик, криминал 2016, США
Юная 7.7
Юная
комедия, мелодрама 2015, США
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