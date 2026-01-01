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Мэтт Пассмор
Matt Passmore
Киноафиша
Персоны
Мэтт Пассмор
Мэтт Пассмор
Matt Passmore
Дата рождения
24 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
188 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Мэтта Пассмора
Родился 24 декабря 1972 года. Брисбен, Австралия.
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Популярные фильмы
7.7
Юная
(2015)
7.5
Покерфейс
(2023)
7.5
Смертельное оружие
(2016)
Фильмография Мэтта Пассмора
7.5
Покерфейс
драма, детектив
2023, США
6.7
Северный берег
криминал, триллер
2023, Австралия/Великобритания
4.7
Агент 9. Миссия: уничтожить
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боевик, драма, триллер
2023, Бангладеш / США
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6.4
Неправильные причины
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комедия, драма
2022, США
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2020, США
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Jigsaw
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2017, США / Канада
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Рецензия
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7.5
Смертельное оружие
драма, боевик, криминал
2016, США
7.7
Юная
комедия, мелодрама
2015, США
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