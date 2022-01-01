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Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
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Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
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Дата рождения
22 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Лоры Вандервурт
Родилась 22 сентября 1984 года. Торонто, Канада.
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Фильмография Лоры Вандервурт
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика
2021, Канада
6.0
Бешеная
ужасы
2019, Канада
5.0
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.0
В поисках Санты
комедия
2011, Канада
6.0
Третий лишний
комедия
2011, США
7.0
Ущерб
боевик, драма
2009, США
5.0
Добро пожаловать в рай! 2: Риф
боевик, приключения, триллер
2009, США
4.0
Обман
драма, криминал, триллер
2007, США
7.0
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