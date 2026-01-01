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Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Киноафиша
Персоны
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Laura Vandervoort
Дата рождения
22 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Лоры Вандервурт
Родилась 22 сентября 1984 года. Торонто, Канада.
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Популярные фильмы
8.1
Белый воротничок
(2009)
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(2001)
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Обман
(2007)
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5.4
Растопи мое сердце в это Рождество
Melt My Heart This Christmas
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2025, США
7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания
Miracle in Bethlehem, PA.
мелодрама
2023, Канада
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Будь моими глазами
Mira por mí
криминал, драма, мистика
2021, Канада
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5.1
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боевик, детектив, триллер
2021, Канада
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6
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2019, США
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Бешеная
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ужасы
2019, Канада
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драма, криминал, детектив
2017, Канада
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