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Лора Вандервурт
Лора Вандервурт Laura Vandervoort
Киноафиша Персоны Лора Вандервурт

Лора Вандервурт

Laura Vandervoort

Дата рождения
22 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Лоры Вандервурт

Родилась 22 сентября 1984 года. Торонто, Канада.

Популярные фильмы

Белый воротничок 8.1
Белый воротничок (2009)
Тайны Смолвиля 7.8
Тайны Смолвиля (2001)
Обман 7.4
Обман (2007)

Фильмография Лоры Вандервурт

Растопи мое сердце в это Рождество 5.4
Растопи мое сердце в это Рождество Melt My Heart This Christmas
мелодрама 2025, США
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания 7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания Miracle in Bethlehem, PA.
мелодрама 2023, Канада
Будь моими глазами 6.2
Будь моими глазами Mira por mí
криминал, драма, мистика 2021, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Триггер боли 5.1
Триггер боли Trigger Point
боевик, детектив, триллер 2021, Канада
Вампирские войны 6
Вампирские войны
драма, ужасы, фантастика 2019, США
Бешеная 5.5
Бешеная Rabid
ужасы 2019, Канада
Смотреть трейлер
Расследования Фрэнки Дрейк 6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
драма, криминал, детектив 2017, Канада
Пила 8 6.6
Пила 8 Jigsaw
ужасы, триллер 2017, США / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
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