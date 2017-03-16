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Майкл Спириг
Майкл Спириг
Michael Spierig
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Майкл Спириг
Michael Spierig
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Дата рождения
29 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Майкла Спирига
Родился 29 апреля 1976 года. ФРГ.
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Фильмография Майкла Спирига
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер
2018, США
7.0
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.0
Патруль времени
фантастика, триллер
2014, Австралия
7.0
Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик
2010, Австралия / США
7.0
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Начались съёмки фильма братьев Спириг «Winchester»
Братья Майкл и Питер Спириг приступили к съёмочным работам мистического триллера «Winchester» с Хелен Миррен в главной роли. Режиссёрский дуэт известен своими фантастическими картинами
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16 марта 2017 15:22
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