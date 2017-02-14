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Гуляй, Вася! Гуляй, Вася!
Киноафиша Фильмы Гуляй, Вася!

Гуляй, Вася!, 2017

2017 / Россия
6.3 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм «Гуляй, Вася!» снял режиссёр Роман Каримов («Всё и сразу», «Неадекватные люди»). Главные роли в картине исполнили Ефим Петрунин («Призрак»), Роман Курцын («Жажда»), Любовь Аксёнова («Рассказы»), Софья Райзман («Вакантна жизнь шеф-повара») и другие. 

Комедийная лента «Гуляй, Вася!» расскажет непростую историю парня по имени Митя. Совершенно случайно он оказывается обручён с девушкой, которой и не собирался делать предложение. Но довольный отец невесты уже назначил дату свадьбы. И это ещё не главная проблема, ведь у Мити в его родном городе есть жена, которая совершенно не хочет давать развод. Тут ещё оказывается, что не только у главного героя есть свои секреты, и распутать этот клубок случайностей и чужих тайн будет нелегко.

- Ефим Петрунин и Софья Райзман играли вместе в картине «Призрак»

- Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ

- В основу сюжета лёг личный опыт режиссёра Романа Каримова, который он пережил после собственного развода

- Сценарий состоит из 200 страниц, и он был написано в крайне короткие сроки - всего за три месяца

- Роман Каримов имеет традицию составлять съёмочную группу из волонтёров. В этот раз он вновь ей последовал, сделав соавтором сценария Яну Лебедеву, которая была помощником в его прошлом проекте

- Рабочим названием фильма изначально было «Школьные друзья», и сценарий был более перегружен побочными сюжетными линиями

- Одна из ролей изначально предназначалась режиссёру Илье Найшуллеру («Хардкор»), он даже успел сняться в одной сцене, однако затем выбыл из проекта из-за продвижения своей картины

- Съёмки фильма проходили с сентября по ноябрь, несмотря на то, что по сюжету в городе лето

- Эпизоды в деревне были сняты в посёлке Лучки (Владимирская область)

- Кастинг на проект был открытый, поэтому всего волонтёрам пришлось рассмотреть около 5000 заявок

- Борису Дергачёву пришлось набрать для роли вес, а также сбрить бороду

- В фильме снимается дочь лидера рок-группы «Алиса» Вера Кинчева

- Сцена с карпом снималась в октябре, а Любови Аксёновой пришлось провести пять часов в простыне в то время, как вся группа была в пуховиках

- Так сложилось, что гимном на съёмочной площадке стала песня «Имя 505» группы «Время и Стекло»

- В сцене аварии с моста была сброшена пустая машина

- Борис Дергачёв во время съёмок также репетировал в театре, где сломал руку. Сцены, в которых она занимается йогой, он снимал со сломанной рукой, а по сюжету его герой ломает ногу

- Саундтреки к фильму исполнили такие группы, как «Каста», «Время и Стекло», Artik & Asti, «Жуки», а также артисты Нюша и Monatik’а

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал - тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, - циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс - предъявить первую попавшуюся "невесту". Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити - подкаблучник Паша и аферист Гарик. 

6.3 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 февраля 2017
Премьера в мире 14 февраля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роман Каримов
Роман Каримов
В ролях
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Роман Курцын
Роман Курцын
Софья Райзман
Софья Райзман
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гуляй, Вася! 2 постера
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 А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться  на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать…
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Анастасия Герц 16 февраля 2017, 01:32
Пошли с подружкой на этот фильм , второй день в прокате ... и с первых кадров идея на весь зал! Подчинялись от всей души и попеть смогли (звучит поп… Читать дальше…
Олег Андреев 18 февраля 2017, 22:45
Хороший фильм. Социальный. Каждый подчеркнет для себя что-то.
Очень приятные актеры. Игра немножко хромает. Для нашего кино очень даже хорошо!
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