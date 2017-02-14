Гуляй, Вася!, 2017

- Ефим Петрунин и Софья Райзман играли вместе в картине «Призрак»

- Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ

- В основу сюжета лёг личный опыт режиссёра Романа Каримова, который он пережил после собственного развода

- Сценарий состоит из 200 страниц, и он был написано в крайне короткие сроки - всего за три месяца

- Роман Каримов имеет традицию составлять съёмочную группу из волонтёров. В этот раз он вновь ей последовал, сделав соавтором сценария Яну Лебедеву, которая была помощником в его прошлом проекте

- Рабочим названием фильма изначально было «Школьные друзья», и сценарий был более перегружен побочными сюжетными линиями

- Одна из ролей изначально предназначалась режиссёру Илье Найшуллеру («Хардкор»), он даже успел сняться в одной сцене, однако затем выбыл из проекта из-за продвижения своей картины

- Съёмки фильма проходили с сентября по ноябрь, несмотря на то, что по сюжету в городе лето

- Эпизоды в деревне были сняты в посёлке Лучки (Владимирская область)

- Кастинг на проект был открытый, поэтому всего волонтёрам пришлось рассмотреть около 5000 заявок

- Борису Дергачёву пришлось набрать для роли вес, а также сбрить бороду

- В фильме снимается дочь лидера рок-группы «Алиса» Вера Кинчева

- Сцена с карпом снималась в октябре, а Любови Аксёновой пришлось провести пять часов в простыне в то время, как вся группа была в пуховиках

- Так сложилось, что гимном на съёмочной площадке стала песня «Имя 505» группы «Время и Стекло»

- В сцене аварии с моста была сброшена пустая машина

- Борис Дергачёв во время съёмок также репетировал в театре, где сломал руку. Сцены, в которых она занимается йогой, он снимал со сломанной рукой, а по сюжету его герой ломает ногу

- Саундтреки к фильму исполнили такие группы, как «Каста», «Время и Стекло», Artik & Asti, «Жуки», а также артисты Нюша и Monatik’а