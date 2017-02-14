Гуляй, Вася!, 2017

Фильм «Гуляй, Вася!» снял режиссёр Роман Каримов («Всё и сразу», «Неадекватные люди»). Главные роли в картине исполнили Ефим Петрунин («Призрак»), Роман Курцын («Жажда»), Любовь Аксёнова («Рассказы»), Софья Райзман («Вакантна жизнь шеф-повара») и другие.
Комедийная лента «Гуляй, Вася!» расскажет непростую историю парня по имени Митя. Совершенно случайно он оказывается обручён с девушкой, которой и не собирался делать предложение. Но довольный отец невесты уже назначил дату свадьбы. И это ещё не главная проблема, ведь у Мити в его родном городе есть жена, которая совершенно не хочет давать развод. Тут ещё оказывается, что не только у главного героя есть свои секреты, и распутать этот клубок случайностей и чужих тайн будет нелегко.
- Ефим Петрунин и Софья Райзман играли вместе в картине «Призрак»
- Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ
- В основу сюжета лёг личный опыт режиссёра Романа Каримова, который он пережил после собственного развода
- Сценарий состоит из 200 страниц, и он был написано в крайне короткие сроки - всего за три месяца
- Роман Каримов имеет традицию составлять съёмочную группу из волонтёров. В этот раз он вновь ей последовал, сделав соавтором сценария Яну Лебедеву, которая была помощником в его прошлом проекте
- Рабочим названием фильма изначально было «Школьные друзья», и сценарий был более перегружен побочными сюжетными линиями
- Одна из ролей изначально предназначалась режиссёру Илье Найшуллеру («Хардкор»), он даже успел сняться в одной сцене, однако затем выбыл из проекта из-за продвижения своей картины
- Съёмки фильма проходили с сентября по ноябрь, несмотря на то, что по сюжету в городе лето
- Эпизоды в деревне были сняты в посёлке Лучки (Владимирская область)
- Кастинг на проект был открытый, поэтому всего волонтёрам пришлось рассмотреть около 5000 заявок
- Борису Дергачёву пришлось набрать для роли вес, а также сбрить бороду
- В фильме снимается дочь лидера рок-группы «Алиса» Вера Кинчева
- Сцена с карпом снималась в октябре, а Любови Аксёновой пришлось провести пять часов в простыне в то время, как вся группа была в пуховиках
- Так сложилось, что гимном на съёмочной площадке стала песня «Имя 505» группы «Время и Стекло»
- В сцене аварии с моста была сброшена пустая машина
- Борис Дергачёв во время съёмок также репетировал в театре, где сломал руку. Сцены, в которых она занимается йогой, он снимал со сломанной рукой, а по сюжету его герой ломает ногу
- Саундтреки к фильму исполнили такие группы, как «Каста», «Время и Стекло», Artik & Asti, «Жуки», а также артисты Нюша и Monatik’а
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал - тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, - циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс - предъявить первую попавшуюся "невесту". Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити - подкаблучник Паша и аферист Гарик.
Очень приятные актеры. Игра немножко хромает. Для нашего кино очень даже хорошо!