«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой

15 марта Любови Аксеновой исполняется 33 года. На платформе Kion выходит второй сезон «Почки», а в кинотеатрах показывают историческую драму «Нюрнберг» с Аксеновой в главной роли. Но популярная актриса успевает не только штурмовать крутые российские проекты, но и делиться с поклонниками и журналистами своей мудростью и смешными афоризмами. Аксенова обладает отличным чувством юмора и самоиронией, поэтому мы прочли и пересмотрели десятки ее интервью, собрав самые яркие высказывания. Ее реплики о юности, бывших фобиях и красоте — прямо сейчас в мини-цитатнике Киноафиши.

В детстве актриса обожала смотреть мультфильмы на видике. Анимация о милом привидении с Кристиной Риччи была в числе ее любимых кассет, затертых до дыр. Но при чем здесь березка?

«Недавно во мне проснулась ностальгия: березку хочется обнять, пересмотреть «Каспера».

Майор Гром: Чумной Доктор

К выходу сериала «Бывшие» актриса отвечала на вопросы о фобиях и привычках, от которых ей удалось (или почти удалось) избавиться. Оказывается, Аксенова была маниакально чистоплотной и любила по-особенному ругаться:

«Меня в школе называли «гиена», от слова «гигиена». Я мыла все, вплоть до мыльницы с мылом. Как я справилась этим? Поехала в Индию».

«Мне нравилось материться с литовским акцентом».

Бывшие

После окончания школы будущая звезда поступила в ГИТИС, где обучалась в мастерской А. И. Шейнина. Первое время она с трудом понимала, что происходит, и была не готова к странным упражнениям, которые приходилось выполнять на семинарах. На первое занятие по технике речи Аксенова опоздала и попала на него в самый разгар тренинга. Там она увидела то, чего точно никак не ожидала от театрального вуза:

«Я врываюсь и вижу, что 15 человек лежат на полу. Это было упражнение на выведение звука. Я на серьезе позвонила маме и подумала, что я в какой-то секте».

Почка

Любовь Аксенова ведет здоровый образ жизни. Она практикует веганство, занимается спортом и не пьет алкоголь. Но, как выяснилось, по последнему пункту дело не только в любви к ЗОЖу:

«Когда я выпиваю, я начинаю очень плохо шутить. И наверное, это самая главная причина, почему я не выпиваю».

The телки

О своих коллегах по фильму «Гуляй, Вася!» актриса тоже говорит с юмором:

«Все это хулиганье — это теперь мои друзья».

Гуляй, Вася!

Во время рекламной кампании, посвященной сериалу «The Телки», Аксенова, сыгравшая Вику — коллегу главного героя, отвечала на самые популярные вопросы в интернете. Нередко ее ответы были очень забавные. Вот, например, что она делает, чтобы развеселиться:

— Что делать, когда скучно?

— Нужно сходить в душ — это весело.

The Телки

Любовь Аксенову не раз называли самой красивой русской актрисой. В ответ на вопросы о секретах ее ухода за собой она всегда смущается, рассказывает, что пьет много воды, и с улыбкой благодарит родителей за генетику:

«Может, мне просто повезло, что родители очень старались и сильно любили друг друга, когда замышляли меня».

Актриса иронично высказывается по поводу своих ролей с большим количеством постельных сцен, так что напоследок — ее веселое и самоироничное пожелание об участии в детских сказках:

«С радостью приму участие в доброй, умной сказке для детей, чтобы привести свою племянницу на просмотр. Мне ее очень не хватает на премьерах, потому что я снимаюсь в основном в картинах 18+».

Майор Гром: Чумной Доктор

Хотя недавно Любовь Аксенова успела реализовать и эту свою мечту. Она озвучила главных героинь в анимационных фильмах «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Бука. Мое любимое чудище». Поздравляем Любовь с днем рождения и желаем ей еще больше ярких персонажей на радость зрителям!