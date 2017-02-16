А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать…
Так что если хотите отдохнуть морально ,физически и посмеяться от всей души , то советуем сходить !
Очень приятные актеры. Игра немножко хромает. Для нашего кино очень даже хорошо!
не пожалеете ни денег ни времени, смеялись до слез) рекомендую к просмотру
И как сказал предыдущий оратор: не спешите уходить во время финальных титров! :)
2 балла поставил фильму и отдаю их Софье Райзман! очень милая и интересная актриса, только из-за неё досмотрел ;))
сюжет просто никакой, два раза над чем-то посмеялся, порадовал образ-пилы жены! и не понимаю, зачем тему гомосятины было поднимать(сцена парней в бане)??!!
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