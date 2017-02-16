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А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать…