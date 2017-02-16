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Гуляй, Вася! Гуляй, Вася!
Киноафиша Фильмы Гуляй, Вася! Отзывы о фильме «Гуляй, Вася!»
Гуляй, Вася! 2017 / Россия
6.3 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Гуляй, Вася!»

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 А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться  на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать…

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Анастасия Герц 16 февраля 2017, 01:32
Оценка
Пошли с подружкой на этот фильм , второй день в прокате ... и с первых кадров идея на весь зал! Подчинялись от всей души и попеть смогли (звучит поп музыка наших исполнителей).
Так что если хотите отдохнуть морально ,физически и посмеяться от всей души , то советуем сходить !
16 февраля 2017, 01:32 Ответить
Александр 18 февраля 2017, 01:28
Оценка
Друзья сходите, не пожалеете. Хорошее настроение гарантировано. Ставлю 8 баллов.
18 февраля 2017, 01:28 Ответить
Олег Андреев 18 февраля 2017, 22:45
Оценка
Хороший фильм. Социальный. Каждый подчеркнет для себя что-то.
Очень приятные актеры. Игра немножко хромает. Для нашего кино очень даже хорошо!
18 февраля 2017, 22:45 Ответить
lyzmaksim 20 февраля 2017, 11:13
Оценка
Неплохой фильм. И посмеяться и подумать. Главное не спешите уходить, когда титры пойдут. Советую.
20 февраля 2017, 11:13 Ответить
Ирина Романова 23 февраля 2017, 20:42
Оценка
Фильм не понравился. Банальный сюжет и юмор унитазный, не понимаю почему везде такие хорошие отзывы. Просто кино не для думающих людей. Мир сошел с ума. Или все отупели от подобных фильмов. Такое впечатление, что диалоги писали во время съемок. Все герои очень недалекие. В общем если хотите посмотреть еще один шлак типо Одноклассниц, Горько и тд -идите на этот фильм!
23 февраля 2017, 20:42 Ответить
Андрей Волков 24 февраля 2017, 21:56
Замечательная комедия, не быдло- юмор, качественный,
не пожалеете ни денег ни времени, смеялись до слез) рекомендую к просмотру
И как сказал предыдущий оратор: не спешите уходить во время финальных титров! :)
24 февраля 2017, 21:56 Ответить
Екатерина Журавлева 24 февраля 2017, 22:51
в ответ на сообщение Андрей Волков от 24 февраля 2017, 21:56
Сколько стоит билет?
24 февраля 2017, 22:51 Ответить
Кристина Дмитренко 12 марта 2017, 10:42
Лишний раз убедилась в том, что отечественной кинематограф может снимать исключительно трелейры к фильмам. Не смешно, не логично, бедноватая сюжетная линия, отсутствие качества и творчества. Не ходите, поберегите свое время. Фильм прошит «пошлыми белыми нитками».Хотя может мое мнение субьективно, ибо в тех сценах, где зал «ржал» мне хотело застрелиться, может я совсем не понимаю комедийный жанр.
12 марта 2017, 10:42 Ответить
Андрей 4 мая 2017, 10:53
Оценка
даже оценку фильму дать не могу - безобразно!
2 балла поставил фильму и отдаю их Софье Райзман! очень милая и интересная актриса, только из-за неё досмотрел ;))
сюжет просто никакой, два раза над чем-то посмеялся, порадовал образ-пилы жены! и не понимаю, зачем тему гомосятины было поднимать(сцена парней в бане)??!!
4 мая 2017, 10:53 Ответить
An 7 июня 2017, 20:19
Оценка
комедия??
7 июня 2017, 20:19 Ответить
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