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Давид Петросян

Давид Петросян
Давид Петросян
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Дата рождения
9 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Биография Давида Петросяна

Родился 9 июля 1980 года. Капан, СССР (Армения).

Фильмография Давида Петросяна
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и принцесс
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и принцесс
анимация, детский 2021, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Волшебная страна. Выпуск № 71
МУЛЬТ в кино. Волшебная страна. Выпуск № 71
анимация, детский, семейный 2018, Россия
0.0
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.0
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