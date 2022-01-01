Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наталья Тетенова
Наталья Тетенова
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Наталья Тетенова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нахабино, Московская область, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Натальи Тетеновой
Родилась 24 февраля 1980 года. Нахабино, Московская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Натальи Тетеновой
Гуляй, Вася!
комедия
2017, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»