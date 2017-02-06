Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши

«Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши

6 февраля 2017 00:00
«Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши
Как укротить бывшую

А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать несолоно хлебавши Митяй (Ефим Петрунин) не намерен. Собственно, ради развода он готов на всё. Вася (Любовь Аксенова) не верит, что у Митяя кто-то завелся? Требует очной ставки с его новой пассией? – Да не вопрос, хорошо. И Митя умоляет о помощи первую попавшуюся девчонку – к счастью, та соглашается подыграть. Но бывшая всё никак не уймется: теперь Митяй должен отыскать ей нового мужа. Точнее, свести её со своим школьным другом, который на заре своей туманной юности по ней вздыхал. И что остается Мите? – Правильно, он идет на поклон к другу….

«Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Все прелести развода режиссер Роман Каримов испытал на своей собственной шкуре (он даже рассказывал, что идея фильма появилась именно после конфликта с бывшей женой). Возможно, именно поэтому «Гуляй, Вася!» получился столь эмоциональным: автор явно сочувствует бедолаге-Митяю и от всей души кайфует, когда стервозная Василиса получает по самое «не балуй». Иногда, правда, «Гуляй, Васю!» немного заносит: в своем желании посмеяться над зарвавшейся стервой режиссер заходит слишком уж далеко. Впрочем, остальным персонажам тоже приходится несладко – режиссерский перст не щадит никого. Каримова вообще тянет к хулиганству на грани адекватности: он словно издевается над своими героями, кидает их от одной нелепой ситуации к другой – в итоге волей неволей череда безумств сменяется настоящим гротеском, даже абсурдом. Но зато и шаблонных сюжетных поворотов не так уж и много – и это, безусловно, жирный-прежирный плюс.

«Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши
Борис Дергачев и Сергей Аброскин в фильме Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Тем не менее, некоторые из режиссерских «безумств» оправданы далеко не всегда. Но тут ведь вот какое дело. Кого-то из зрителей напрягает глупейшее музицирование героев перед баней, кто-то не может уразуметь появление «Божественного Карпа»… Однако, во-первых, единства во мнениях нет (кто-то не принял одно, но принял другое), а во-вторых, общее впечатление всё равно со знаком «плюс»: как правило, «Гуляй, Вася!» отторжения не вызывает. Даже у тех, кто не очень благоволит к русским комедиям. И причина, думаю, в том, что перед нами не стандартизированная тупенькая «ржака», а попытка создать что-то необычное, бесшабашное, что-то своё. Попытка написать по-настоящему оригинальные диалоги, попытка продумать яркие и колоритные характеры… Кстати, актерам «респект» отдельный: когда имеешь дело с такой ядреной комедией, легко скатиться в дешевую пародию, тем не менее, этого не произошло – на экране не ходячие карикатуры, а узнаваемые живые (хоть и гротесковые) персонажи.

Кадр из фильма Романа Каримова «Гуляй, Вася!»
Кадр из фильма Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Кстати, уже слышала, как некоторые из коллег назвали «Гуляй, Васю!» чуть ли не лучшей русской комедией за последние пару лет. Честно говоря, я бы к столь бурным восторгам присоединяться не стала. Однако если вы верный и преданный фанат данного жанра, то детище Каримова вас вряд ли разочарует. Свою основную задачу – повеселить народ – фильм выполняет. И делает это небанально, азартно и с огоньком. Ну, а ничего другого от него и не требовалось.

Вера Алёнушкина

В прокате с 16 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Гуляй, Вася»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»