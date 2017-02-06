«Гуляй, Вася!»: Рецензия Киноафиши

Как укротить бывшую

А счастье было так возможно, так близко… Шикарный дом, шикарная блондинка-жена, щедрый тесть с деньгами и связями… И всё это могло бы быть у Митяя, да вот беда – окольцован уже Митяй. И окольцован весьма неудачно – на конкурсе стерв его благоверная Василиса точно бы получила гран-при. А потому отпустить мужика на свободу и позволить ему жениться на очаровательной модели с не менее очаровательным приданным в её планы совсем не входит. Однако отступать несолоно хлебавши Митяй (Ефим Петрунин) не намерен. Собственно, ради развода он готов на всё. Вася (Любовь Аксенова) не верит, что у Митяя кто-то завелся? Требует очной ставки с его новой пассией? – Да не вопрос, хорошо. И Митя умоляет о помощи первую попавшуюся девчонку – к счастью, та соглашается подыграть. Но бывшая всё никак не уймется: теперь Митяй должен отыскать ей нового мужа. Точнее, свести её со своим школьным другом, который на заре своей туманной юности по ней вздыхал. И что остается Мите? – Правильно, он идет на поклон к другу….

Кадр из фильма Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Все прелести развода режиссер Роман Каримов испытал на своей собственной шкуре (он даже рассказывал, что идея фильма появилась именно после конфликта с бывшей женой). Возможно, именно поэтому «Гуляй, Вася!» получился столь эмоциональным: автор явно сочувствует бедолаге-Митяю и от всей души кайфует, когда стервозная Василиса получает по самое «не балуй». Иногда, правда, «Гуляй, Васю!» немного заносит: в своем желании посмеяться над зарвавшейся стервой режиссер заходит слишком уж далеко. Впрочем, остальным персонажам тоже приходится несладко – режиссерский перст не щадит никого. Каримова вообще тянет к хулиганству на грани адекватности: он словно издевается над своими героями, кидает их от одной нелепой ситуации к другой – в итоге волей неволей череда безумств сменяется настоящим гротеском, даже абсурдом. Но зато и шаблонных сюжетных поворотов не так уж и много – и это, безусловно, жирный-прежирный плюс.

Борис Дергачев и Сергей Аброскин в фильме Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Тем не менее, некоторые из режиссерских «безумств» оправданы далеко не всегда. Но тут ведь вот какое дело. Кого-то из зрителей напрягает глупейшее музицирование героев перед баней, кто-то не может уразуметь появление «Божественного Карпа»… Однако, во-первых, единства во мнениях нет (кто-то не принял одно, но принял другое), а во-вторых, общее впечатление всё равно со знаком «плюс»: как правило, «Гуляй, Вася!» отторжения не вызывает. Даже у тех, кто не очень благоволит к русским комедиям. И причина, думаю, в том, что перед нами не стандартизированная тупенькая «ржака», а попытка создать что-то необычное, бесшабашное, что-то своё. Попытка написать по-настоящему оригинальные диалоги, попытка продумать яркие и колоритные характеры… Кстати, актерам «респект» отдельный: когда имеешь дело с такой ядреной комедией, легко скатиться в дешевую пародию, тем не менее, этого не произошло – на экране не ходячие карикатуры, а узнаваемые живые (хоть и гротесковые) персонажи.

Кадр из фильма Романа Каримова «Гуляй, Вася!»

Кстати, уже слышала, как некоторые из коллег назвали «Гуляй, Васю!» чуть ли не лучшей русской комедией за последние пару лет. Честно говоря, я бы к столь бурным восторгам присоединяться не стала. Однако если вы верный и преданный фанат данного жанра, то детище Каримова вас вряд ли разочарует. Свою основную задачу – повеселить народ – фильм выполняет. И делает это небанально, азартно и с огоньком. Ну, а ничего другого от него и не требовалось.

Вера Алёнушкина

В прокате с 16 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Гуляй, Вася»