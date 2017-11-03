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Голем Голем
Киноафиша Фильмы Голем Отзывы о фильме «Голем»
The Limehouse Golem Голем 2016 / Великобритания
7.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Голем»

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Цепочка убийств приводит немолодого уже инспектора Джона Килдэра в камеру к Элизабет Кри, обвиняемую в убийстве мужа. Бывшая актриса мюзик-холла пытается оправдаться, рассказывая в суде о своей жизни, работе и знакомстве с будущим избранником. Полицейский проникается симпатией к женщине и пытается параллельно разобраться в обоих делах. Тем более, на Джона Кри указывают неопровержимые доказательства в виде найденного дневника, где он подробно описывал свои преступления, но ведь хорошо известно,…

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Александр Кантемиров 3 ноября 2017, 18:58
Неожиданно атмосферный и приятный фильмец! Советую. мрачно так и пессимистично!
3 ноября 2017, 18:58 Ответить
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