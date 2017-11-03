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Цепочка убийств приводит немолодого уже инспектора Джона Килдэра в камеру к Элизабет Кри, обвиняемую в убийстве мужа. Бывшая актриса мюзик-холла пытается оправдаться, рассказывая в суде о своей жизни, работе и знакомстве с будущим избранником. Полицейский проникается симпатией к женщине и пытается параллельно разобраться в обоих делах. Тем более, на Джона Кри указывают неопровержимые доказательства в виде найденного дневника, где он подробно описывал свои преступления, но ведь хорошо известно,…