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Прокатчик Экспонента

О прокатчике

«Экспонента Фильм» - дистрибуционная компания, основанная в 2012 году, ориентирована на выпуск качественного разножанрового кино для массовой аудитории.

Среди самых кассовых фильмов компании: «Высотка», «Всё могу», «Бабадук», «Оно» и «Большой всплеск». Также благодаря «Экспоненте» зрители увидели такие картины, как «Синдром петрушки», «Питер. Лето. Любовь», «Милая Фрэнсис», «Любовь и дружба», «Джейн берёт ружьё» и другие. «Экспонента Фильм» постоянно растёт и развивается, с каждым годом представляя всё больше интересных проектов для широкого проката.

Фильмы
Парни под прикрытием
Парни под прикрытием
боевик, триллер 2022, Пуэрто-Рико / США
0.0
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Призраки квартиры 203
Призраки квартиры 203
ужасы 2022, США
0.0
Король-львенок
Король-львенок
приключения, семейный 2022, Франция
0.0
Побег из космоса
Побег из космоса
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
0.0
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер 2022, США
0.0
Экспресс
Экспресс
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Суперчел
Суперчел
боевик, комедия 2022, Франция
0.0
Клон
Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
0.0
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