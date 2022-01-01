Прокатчик Экспонента

«Экспонента Фильм» - дистрибуционная компания, основанная в 2012 году, ориентирована на выпуск качественного разножанрового кино для массовой аудитории.

Среди самых кассовых фильмов компании: «Высотка», «Всё могу», «Бабадук», «Оно» и «Большой всплеск». Также благодаря «Экспоненте» зрители увидели такие картины, как «Синдром петрушки», «Питер. Лето. Любовь», «Милая Фрэнсис», «Любовь и дружба», «Джейн берёт ружьё» и другие. «Экспонента Фильм» постоянно растёт и развивается, с каждым годом представляя всё больше интересных проектов для широкого проката.