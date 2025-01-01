Lizzie CreeЯ могу платить тебе в два раза больше, чем здесь. Всё, что мне нужно — помощь в выполнении моих... женских обязанностей.
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Sister MaryСемьи голодают на улицах. Женщин истощают, а потом выбрасывают. А ты... ты преследуешь того, кто борется за народ. Ты не достоин даже чистить сапоги такого человека, как Карл Маркс.
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Karl MarxИтак... Лондон заявляет, что еврей был убит еврейским чудовищем, да? И тем самым снимает с себя всякую ответственность. Не ошибайтесь, господа. Здесь изуродован и убит не Соломон Вейл, здесь убит сам еврей.
George FloodНи одна из других жертв Голема не была евреем, сэр.
Karl Marx[шёпотом]Но разве вы не видите? Этот убийца бьёт по самым символам города. Еврею, проститутки. Они — жертвенные дары в этом лабиринте Лондона, и, конечно же, их надо ритуально зарезать.
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Dan LenoЕсли хочешь, чтобы твоё имя высекли в камне, придётся взять зубило в свои руки.
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John Kildare«Тот, кто наблюдает». Он имеет в виду не нас, а публику. Публика хочет крови. Голем её и даёт.
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Inspector RobertsУлицы Лондона залиты кровью, а ты возишься с бумагами. Ты бы стал отличным политиком, Килдэр, если бы не был предметом таких... сплетен.
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Sister Mary[перевод того, что маленькая ирландская девочка сказала по-ирландски, когда её привели поговорить с инспектором]Ребёнок говорит, что её не продают. Её мама говорит, что у неё есть парень, который заберёт её на следующий день рождения.
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Police constable[о инспекторе Килдаре] Он бы давно обошёл Робертса, если бы эти слухи его не погубили. Знаешь, мол, он не из тех, кто на женитьбу пойдёт...
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[Последние реплики]
Dan LenoНам нужно вернуться туда. Ты теперь мама Лиззи... А я буду Лиззи.
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John KildareНапрасная трата моего времени может стоить жизней.
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Lizzie CreeЯ хотела играть в его спектакле. Ему было приятно вырвать бедную и несчастную девушку из нищеты и спасти её. Мы использовали друг друга одинаково. Возможно, это лучшее, что можно сказать о любых отношениях.
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Lizzie Cree500 фунтов и камера. Похоже, я дала отличный отпор.
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Lizzie Cree[тащат на виселицу]Я НЕ просто ЯДОВИТАЯ... Я ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!
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HangmanЕсть последние слова?
[последние слова]
Лиззи Кри[когда петля затягивается на шее] СНОВА НАЧИНАЕМ!
UncleАх да, я забыл. Ты не очень-то любишь огурцы, правда?
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John Cree[Закадровый голос, инспектор Килдэр читает рукописный дневник в книге]Был прекрасный, ясный вечер, и я чувствовал, что скоро случится убийство. Поскольку это должно было быть моё первое дело, я решил, для вдохновения, навестить место бессмертных убийств на Рэтклифф-Хайвей. Более полувека назад, на этом священном месте, целая семья была отправлена в вечность человеком по имени Джон Уильямс. Человеком, которого Томас Де Квинси описывает как художника исключительного мастерства. И всё же теперь место его величайшего творения было осквернено продавцом секонд-хенда.
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Dan LenoЖенщина обвинена в отравлении мужа. Но не просто какая-то женщина. Маленькая Лиззи, любимица мюзик-холлов. Но город был охвачен страхом перед ужасным Големом из Лаймхауза. Кто он? Кто станет его следующей жертвой? Голем в последний раз ударил за день до её ареста. И его имя было на устах у каждого лондонца.
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George FloodПо крайней мере там наверху мы можем держать толпу в стороне. Здесь внизу — безнадежно.