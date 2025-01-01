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Киноафиша Фильмы Голем Цитаты из фильма Голем

Цитаты из фильма Голем

Dan Leno Если хочешь, чтобы твоё имя увековечили в камне, придётся самому взять долото в руки.
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John Kildare [Чтение кровавой надписи на латыни на стене места ужасного преступления] "Тот, кто наблюдает, проливает не меньше крови, чем тот, кто наносит удар." Лактанций
George Flood Впечатляет, сэр.
John Kildare Правда имеет привычку врезаться в память.
George Flood Правда?
John Kildare Те, кто не предотвращают несправедливость, так же виновны, как и её творец. Это послание... нам.
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Lizzie Cree Грань между комедией и трагедией очень тонка.
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John Kildare Почему кто-то должен удивляться? Мир полон таких, как вы, мистер Гиссинг.
George Gissing Извините?
John Kildare Люди, которые притворяются щедрыми, а на самом деле жаждут похвалы. Люди, которые играют в Бога, спасая жизни. Интересно, чем это действительно отличается от игры в Бога, отнимая их?
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Lizzie Cree Мой пол привыкает к несправедливости. Мы её ждем, пока не сможем встретить лишь плечами пожатием.
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George Flood Что ты ищешь?
John Kildare Я просто ищу. Пытаюсь понять.
George Flood Голем — сумасшедший. Что тут ещё можно понять?
John Kildare Даже безумие подчиняется своей логике. Здесь же её нет.
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Lizzie Cree Полагаю, вы здесь, чтобы отругать меня за мою откровенность в суде?
John Kildare Напротив, я вас за это поздравляю. Слишком просто представить, что те, кто добился успеха, никогда не знали страданий.
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Lizzie Cree Твой час настанет, и мой тоже. В храме славы наши имена будут вырезаны рядом в камне навсегда.
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John Kildare Яд воткнули меня в роль козла отпущения. Они не рискуют Робертсом, не так ли? Я расходный материал. Они сохраняют репутацию своего золотого мальчика, а общественность... требует крови.
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George Flood Иногда мне кажется, что если бы меня отправили в ад, я бы едва заметил разницу, кроме погоды.
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[Первые строки]
Dan Leno Давайте начнём, друзья мои, с самого конца.
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[повторяющаяся реплика]
Дэн Лено Вот мы и снова здесь!
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Dan Leno [осматривая руки Лиззи] Что, чёрт возьми, они заставляли тебя делать в этих болотах?
Lizzie Cree Копала могилы. Пять лет я не знала, что надо пользоваться лопатой.
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George Flood Голем подозревается в живых. Это была бы плохая новость.
John Kildare Для его следующей жертвы — точно.
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Lizzie Cree Мой муж умел показывать миру ложное лицо, сэр.
Mr. Greatorex И это вы хорошо понимаете, не так ли, миссис Кри? Играть роль.
[общий смех в зале суда]
Lizzie Cree Раньше я была артисткой эстрады, если вы об этом.
Mr. Greatorex А какую роль вы играете сегодня перед этим судом? Уважительной, образованной дамы.
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Lizzie Cree У меня для тебя предложение, дорогая. Мне нужна горничная.
Aveline Ortega Мне? Ты, наверное, шутишь.
Lizzie Cree Я могу платить тебе в два раза больше, чем здесь. Всё, что мне нужно — помощь в выполнении моих... женских обязанностей.
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Sister Mary Семьи голодают на улицах. Женщин истощают, а потом выбрасывают. А ты... ты преследуешь того, кто борется за народ. Ты не достоин даже чистить сапоги такого человека, как Карл Маркс.
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Karl Marx Итак... Лондон заявляет, что еврей был убит еврейским чудовищем, да? И тем самым снимает с себя всякую ответственность. Не ошибайтесь, господа. Здесь изуродован и убит не Соломон Вейл, здесь убит сам еврей.
George Flood Ни одна из других жертв Голема не была евреем, сэр.
Karl Marx [шёпотом] Но разве вы не видите? Этот убийца бьёт по самым символам города. Еврею, проститутки. Они — жертвенные дары в этом лабиринте Лондона, и, конечно же, их надо ритуально зарезать.
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Dan Leno Если хочешь, чтобы твоё имя высекли в камне, придётся взять зубило в свои руки.
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John Kildare «Тот, кто наблюдает». Он имеет в виду не нас, а публику. Публика хочет крови. Голем её и даёт.
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Inspector Roberts Улицы Лондона залиты кровью, а ты возишься с бумагами. Ты бы стал отличным политиком, Килдэр, если бы не был предметом таких... сплетен.
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Sister Mary [перевод того, что маленькая ирландская девочка сказала по-ирландски, когда её привели поговорить с инспектором] Ребёнок говорит, что её не продают. Её мама говорит, что у неё есть парень, который заберёт её на следующий день рождения.
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Police constable [о инспекторе Килдаре] Он бы давно обошёл Робертса, если бы эти слухи его не погубили. Знаешь, мол, он не из тех, кто на женитьбу пойдёт...
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[Последние реплики]
Dan Leno Нам нужно вернуться туда. Ты теперь мама Лиззи... А я буду Лиззи.
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John Kildare Напрасная трата моего времени может стоить жизней.
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Lizzie Cree Я хотела играть в его спектакле. Ему было приятно вырвать бедную и несчастную девушку из нищеты и спасти её. Мы использовали друг друга одинаково. Возможно, это лучшее, что можно сказать о любых отношениях.
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Lizzie Cree 500 фунтов и камера. Похоже, я дала отличный отпор.
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Lizzie Cree [тащат на виселицу] Я НЕ просто ЯДОВИТАЯ... Я ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!
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Hangman Есть последние слова?
[последние слова]
Лиззи Кри [когда петля затягивается на шее] СНОВА НАЧИНАЕМ!
[люк открывается под ней]
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Uncle Огуречный сэндвич?
Lizzie Cree Нет, спасибо.
Uncle Ах да, я забыл. Ты не очень-то любишь огурцы, правда?
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John Cree [Закадровый голос, инспектор Килдэр читает рукописный дневник в книге] Был прекрасный, ясный вечер, и я чувствовал, что скоро случится убийство. Поскольку это должно было быть моё первое дело, я решил, для вдохновения, навестить место бессмертных убийств на Рэтклифф-Хайвей. Более полувека назад, на этом священном месте, целая семья была отправлена в вечность человеком по имени Джон Уильямс. Человеком, которого Томас Де Квинси описывает как художника исключительного мастерства. И всё же теперь место его величайшего творения было осквернено продавцом секонд-хенда.
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Dan Leno Женщина обвинена в отравлении мужа. Но не просто какая-то женщина. Маленькая Лиззи, любимица мюзик-холлов. Но город был охвачен страхом перед ужасным Големом из Лаймхауза. Кто он? Кто станет его следующей жертвой? Голем в последний раз ударил за день до её ареста. И его имя было на устах у каждого лондонца.
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George Flood По крайней мере там наверху мы можем держать толпу в стороне. Здесь внизу — безнадежно.
John Kildare Не все же они журналисты.
George Flood О, нет. Местные, которые ищут развлечений. Дешевле билета на ужастик.
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John Kildare [читает в дневнике Кри]
John Cree [закадровый голос] Я выколол ей глаза, чтобы моё отражение не осталось в них. И смыл кровь с рук джином, что стоял в её ночном горшке. Мой первый спектакль... был окончен.
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