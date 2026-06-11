Отзывы о фильме
lilu31051978 6 июня 2026, 09:46
Когда премьера ?
Солнце, взошедшее на западе, ставит крест на привычной жизни города, который начинает захлёстывать волна необъяснимого насилия. В поисках ответов следователь Аман, признающий только факты и логику, и его напарница Лина, терзаемая прошлыми ошибками, отправляются в густые леса к святилищу «Жар Әулие». Там живёт юный целитель, чьи пугающие слова кажутся бредом лишь до тех пор, пока реальность не начинает трещать по швам. Люди теряют рассудок, а границы между болезненными видениями и явью стираются.
|11 июня 2026
|Казахстан
|21+