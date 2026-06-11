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Постер фильма Когда солнце взойдет с запада
Когда солнце взойдет с запада - Трейлер
Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада

Когда солнце взойдет с запада

, 2027
Күн батыстан шыққанда
Казахстан / ужасы / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Когда солнце взойдет с запада
Пойду 3
Не пойду 0
Когда солнце взойдет с запада - Трейлер
Когда солнце взойдет с запада  Трейлер

О фильме

Солнце, взошедшее на западе, ставит крест на привычной жизни города, который начинает захлёстывать волна необъяснимого насилия. В поисках ответов следователь Аман, признающий только факты и логику, и его напарница Лина, терзаемая прошлыми ошибками, отправляются в густые леса к святилищу «Жар Әулие». Там живёт юный целитель, чьи пугающие слова кажутся бредом лишь до тех пор, пока реальность не начинает трещать по швам. Люди теряют рассудок, а границы между болезненными видениями и явью стираются.

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 11 июня 2026
Дата выхода
11 июня 2026 Казахстан 21+

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Когда солнце взойдет с запада - Трейлер
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