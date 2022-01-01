5 лучших новогодних сказок из СССР

В детстве все смотрели советские новогодние сказки. Главным героям сопереживали и мечтали о таких же необыкновенных приключениях, как у них. Увидеть настоящего Деда Мороза, помочь Снегурочке или победить Снежную Королеву – когда еще поверить в чудо, если не в Новый Год? К тому же, главные герои этих праздничных историй всегда побеждают зло. Ведь на их стороне справедливость и волшебство.

«Морозко»

Музыкальный фильм является адаптацией русской народной сказки с одноименным названием. Главная героиня этой истории – простая девушка Настенька. Она живет с отцом, мачехой и сводной сестрой Марфушкой. Девушка трудится не покладая рук, но мачеха все равно ее ненавидит. Ведь Настенька – красавица, и все женихи Марфушки смотрят только на нее.

Однажды мачеха заставляет отца отправить девушку в лес. Настенька едва не замерзает, но ее спасает Морозко. В это же время в лес попадает Иван, которого превратили в медведя за его грубость. Он осознал свои ошибки, и готов свататься к девушке. Антагонистом в этой сказке станет не только мачеха, но и Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра.

«Снежная королева»

Полнометражный фильм снят по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. Основой для сценария послужила сказочная пьеса Евгения Шварца. В один из зимних вечеров Снежная Королева похищает Кая и превращает его сердце в осколок льда.

Чтобы найти своего друга, храбрая Герда отправится в далекое и холодное царство. На этом пути ей предстоит попасть в замок к хитрому, но смешному королю, а также столкнуться с разбойниками и обрести верных друзей. И в завершении сказки Герду ждет решающее сражение со Снежной Королевой за оледеневшее сердце мальчика.

«Двенадцать месяцев»

Фильм является экранизацией одноименной пьесы Самуила Маршака. Высокомерная королева не любит зиму и хочет, чтобы немедленно наступила весна. Она требует от подданных принести ей подснежники в декабре, и обещает хорошо за них наградить.

Мачеха и дочка мечтают о богатстве, и готовы ради него на все. Они выгоняют на мороз падчерицу, чтобы та принесла подснежники. Им наплевать, что девушка может замерзнуть в лесу. Она долго бродит среди деревьев в надежде найти хотя бы один цветок. И случайно набредает на огонек. У костра греются двенадцать месяцев, которым она рассказывает о своей беде. Они берутся помочь несчастной девушке.

«Новогодние приключения Маши и Вити»

Эта советская лента тоже является экранизацией пьесы. В центре сюжета – ученики младших классов Витя и Маша. Мальчик верит только в науку и технический прогресс. А девочка мечтает о сказочных чудесах и надеется на то, что однажды станет свидетелем чего-то необыкновенного.

И вот однажды мечта Маши сбывается. Она случайно оживляет фигуру Деда Мороза. Сказочный персонаж отправляет школьников в параллельный мир. Они должны помочь Снегурочке, которую похитил Кощей Бессмертный.

«Чародеи»

Некоторые детали этого новогоднего фильма взяты из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Но в целом это совершенно уникальная история с собственным закрученным сюжетом.

Действие ленты происходит в научно-исследовательском институте в канун Нового Года. Здесь занимаются разработкой волшебной палочки для сфер услуг. Перед самым праздником намечена презентация, но она под угрозой срыва. В дело вступают личные интересы сотрудников института. Ведьма Алена вот-вот должна выйти замуж за москвича Ивана. Но в нее влюблен и директор научного института, который строит коварные планы.