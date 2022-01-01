Зеленый фургон, 1983

Постреволюционная Одесса. Вчерашний выпускник гимназии Володя Патрикеев возглавляет одесское уездное отделение милиции. Ему предстоит бороться с местной преступностью: конокрадством, бутлегерством и спекуляций. Но Володя — большой фанат знаменитого сыщика Шерлока Холмса, поэтому пытается расследовать все дела, используя его дедуктивный метод. Как и Холмсу, Патрикееву предстоит сразиться со своим “профессором Мориарти” — преступным авторитетом Червенем, который держит в страхе весь город.
Приключенческий фильм по мотивам одноименной повести Александра Козачинского. Это ностальгический, лиричный и пронзительный фильм о послереволюционной Одессе. О мальчике — гимназисте, мечтающем о карьере Шерлока Холмса и попадающем в тот завораживающий кошмар, который принято называть горнилом революции.
Здесь причудливо и органично сочетаются юмор и романтика, жестокая правда и эксцентрика — и пронзительным серебряным горном звучит голос молодого Дмитрия Харатьяна, сыгравшего в этом фильме свою лучшую роль.