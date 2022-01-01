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Зеленый фургон, 1983

1983 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Постреволюционная Одесса. Вчерашний выпускник гимназии Володя Патрикеев возглавляет одесское уездное отделение милиции. Ему предстоит бороться с местной преступностью: конокрадством, бутлегерством и спекуляций. Но Володя — большой фанат знаменитого сыщика Шерлока Холмса, поэтому пытается расследовать все дела, используя его дедуктивный метод. Как и Холмсу, Патрикееву предстоит сразиться со своим “профессором Мориарти” — преступным авторитетом Червенем, который держит в страхе весь город. 

  • Фильм снят по мотивам одноименной повести Александра Козачинского. В основе повести реальные истории из молодости самого Козачинского, а также Евгения Петрова, соавтора “Двенадцати стульев”. Петров — прототип Патрикеева, Козачинский — конокрада Красавчика.
  • Владимир Высоцкий, участвовавший в радиоспектакле “Зеленый фургон”, должен был стать режиссером этого фильма.
  • Режиссёр Александр Павловский несколько месяцев отказывался снимать фильм, считая, что его будут сравнивать с тем, что снял бы Высоцкий.
  • На 44 минуте в кадре можно заметить 76-мм пушку времен Великой Отечественной войны.
  • В Одесском оперном театре герои слушают оперу “Евгений Онегин”.
  • В 2019 году было снято продолжение — сериал “Зелёный фургон. Совсем другая история”.

Приключенческий фильм по мотивам одноименной повести Александра Козачинского. Это ностальгический, лиричный и пронзительный фильм о послереволюционной Одессе. О мальчике — гимназисте, мечтающем о карьере Шерлока Холмса и попадающем в тот завораживающий кошмар, который принято называть горнилом революции.

Здесь причудливо и органично сочетаются юмор и романтика, жестокая правда и эксцентрика — и пронзительным серебряным горном звучит голос молодого Дмитрия Харатьяна, сыгравшего в этом фильме свою лучшую роль.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 30 января 1990
Возраст 12+
Режиссер
Александр Павловский
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Регимантас Адомайтис
Регимантас Адомайтис
Александр Соловьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеленый фургон 1 постер
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