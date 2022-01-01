Зеленый фургон, 1983

Приключенческий фильм по мотивам одноименной повести Александра Козачинского. Это ностальгический, лиричный и пронзительный фильм о послереволюционной Одессе. О мальчике — гимназисте, мечтающем о карьере Шерлока Холмса и попадающем в тот завораживающий кошмар, который принято называть горнилом революции.



Здесь причудливо и органично сочетаются юмор и романтика, жестокая правда и эксцентрика — и пронзительным серебряным горном звучит голос молодого Дмитрия Харатьяна, сыгравшего в этом фильме свою лучшую роль.