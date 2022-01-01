Огарева, 6, 1980

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Сотрудники уголовного розыска, Владислав Костенко и Алексей Садчиков, расследуют запутанное дело. В Москве и Ленинграде происходят похожие преступления – совершены нападения на кавказцев, один из них приехал в столицу под именем сотрудника Пригорской ювелирной фабрики. Тем временем в Сухуми неизвестный пытается изнасиловать молодую актрису; убегая, он случайно оставляет на месте преступления несколько драгоценных камней. Улики приводят следователей к директору ювелирной фабрики Виктору Пименову. Выясняется, что Пименов организовал на предприятии подпольное производство драгоценностей… Развернуть В основу сценария легла одноименная повесть советского писателя и сценариста Юлиана Семенова.

«Огарева, 6» – продолжение детективного фильма «Петровка, 38» (1980), также снятого по произведению Юлиана Семенова.

Оба фильма – «Петровка, 38» и «Огарева, 6» – были сняты режиссером Борисом Григорьевым. Интересно, что в первой части Григорьев появляется на экране в эпизодической роли хирурга.

Исполнители главных ролей Василий Лановой (Владислав Костенко) и Георгий Юматов (Алексей Садчиков) также снимались вместе в фильмах «Офицеры» (1971) и «Приступить к ликвидации» (1983). Развернуть На Пригорской ювелирной фабрике обнаружены крупные хищения. В Москве совершены два убийства и попытка изнасилования. Казалось бы, что общего между этими преступлениями? Но однажды взаимосвязь проявится, и Костенко срочно вылетит в Сухуми… Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 1 декабря 1980 Премьера в мире 1 декабря 1980 Возраст 12+ Режиссер Борис Григорьев В ролях Василий Лановой Георгий Юматов Евгений Герасимов Гия Бадридзе Всеволод Ларионов Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про изнасилование 2 постера

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