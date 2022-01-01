Огарева, 6, 1980

Сотрудники уголовного розыска, Владислав Костенко и Алексей Садчиков, расследуют запутанное дело. В Москве и Ленинграде происходят похожие преступления – совершены нападения на кавказцев, один из них приехал в столицу под именем сотрудника Пригорской ювелирной фабрики. Тем временем в Сухуми неизвестный пытается изнасиловать молодую актрису; убегая, он случайно оставляет на месте преступления несколько драгоценных камней. Улики приводят следователей к директору ювелирной фабрики Виктору Пименову. Выясняется, что Пименов организовал на предприятии подпольное производство драгоценностей…
На Пригорской ювелирной фабрике обнаружены крупные хищения. В Москве совершены два убийства и попытка изнасилования. Казалось бы, что общего между этими преступлениями? Но однажды взаимосвязь проявится, и Костенко срочно вылетит в Сухуми…