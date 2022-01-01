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Огарева, 6 Огарева, 6
Киноафиша Фильмы Огарева, 6

Огарева, 6, 1980

1980 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сотрудники уголовного розыска, Владислав Костенко и Алексей Садчиков, расследуют запутанное дело. В Москве и Ленинграде происходят похожие преступления – совершены нападения на кавказцев, один из них приехал в столицу под именем сотрудника Пригорской ювелирной фабрики. Тем временем в Сухуми неизвестный пытается изнасиловать молодую актрису; убегая, он случайно оставляет на месте преступления несколько драгоценных камней. Улики приводят следователей к директору ювелирной фабрики Виктору Пименову. Выясняется, что Пименов организовал на предприятии подпольное производство драгоценностей…

  • В основу сценария легла одноименная повесть советского писателя и сценариста Юлиана Семенова. 
  • «Огарева, 6» – продолжение детективного фильма «Петровка, 38» (1980), также снятого по произведению Юлиана Семенова. 
  • Оба фильма – «Петровка, 38» и «Огарева, 6» – были сняты режиссером Борисом Григорьевым. Интересно, что в первой части Григорьев появляется на экране в эпизодической роли хирурга. 
  • Исполнители главных ролей Василий Лановой (Владислав Костенко) и Георгий Юматов (Алексей Садчиков) также снимались вместе в фильмах «Офицеры» (1971) и «Приступить к ликвидации» (1983).

На Пригорской ювелирной фабрике обнаружены крупные хищения. В Москве совершены два убийства и попытка изнасилования. Казалось бы, что общего между этими преступлениями? Но однажды взаимосвязь проявится, и Костенко срочно вылетит в Сухуми…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 1 декабря 1980
Премьера в мире 1 декабря 1980
Возраст 12+
Режиссер
Борис Григорьев
В ролях
Василий Лановой
Василий Лановой
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Евгений Герасимов
Гия Бадридзе
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
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Постер фильма Огарева, 6 2 постера
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Огарева, 6 смотреть онлайн

Огарева, 6
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