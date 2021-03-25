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Годзилла против Конга Годзилла против Конга
Киноафиша Фильмы Годзилла против Конга Отзывы о фильме «Годзилла против Конга»
Godzilla vs. Kong Годзилла против Конга 2021 / США
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Годзилла против Конга»

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Ранним утром Конг потягивается, зевает, почесывает пятую точку и отправляется в душ. Что, ждете эпичный блокбастер о монстрах? Да, но пафосных сражений гигантов придется подождать — режиссер растекается в реверансе (читай, экспозиции). Свой грозный характер обезьяна, заметно подросшая со времен сольника «Конг: Остров черепа», проявит уже в следующем эпизоде: дерево-копье пробьет защитный купол. Его построила на острове организация «Монарх», чтобы изучить Конга, а…

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TOIR ELMURZOEV 25 марта 2021, 02:53
Ну класс👍🏼👍🏼👌👌👏👏
25 марта 2021, 02:53 Ответить
gamertube752 25 марта 2021, 12:05
Фильм сегодня в Алмате вышло ?
25 марта 2021, 12:05 Ответить
ecyas 25 марта 2021, 13:19
Так себе... и идет не 2 часа 52 мин, а от силы 2 часа. Или после субтитров еще целый час фильм идет?
25 марта 2021, 13:19 Ответить
Юля Сазонова 25 марта 2021, 17:04
Ещё не смотрела обязательно пойду но знаю наперед это будет что то с чем то 💣💥
25 марта 2021, 17:04 Ответить
persindaniil15 25 марта 2021, 17:52
в ответ на сообщение ecyas от 25 марта 2021, 13:19
Оценка
а что собственно не так? тут же сказано 1 час 54 минуты
25 марта 2021, 17:52 Ответить
Das David 25 марта 2021, 18:33
Неплохой фильм, мог бы сказать что отличный, если бы не ужасная сюжетная линия с Милли Браун.
25 марта 2021, 18:33 Ответить
User 26 марта 2021, 11:12
Фильм огонь
26 марта 2021, 11:12 Ответить
User 26 марта 2021, 11:13
в ответ на сообщение ecyas от 25 марта 2021, 13:19
Там написана 1:54!
26 марта 2021, 11:13 Ответить
User 26 марта 2021, 11:14
И фильм топ
26 марта 2021, 11:14 Ответить
Sasha Blow 26 марта 2021, 14:15
Оценка
Чудовищный бессмысленный шлак. Зачем сценаристы взяли на себя труд писать "диалоги" для этого гуано не понятно. С таким же успехом можно смотреть этот фильм на японском - не поняв ни слова вы все равно ничего не упустите из сюжетной линии. 4 женских персонажа, видимо, были созданы для того, чтобы угодить максимально широкой аудитории - стервозная красотка, милая глухонемая девочка, задиристая школьница и умная ученая. И все эти персонажи абсолютно потрясающе беспомощны в плане характеров. Мы не досмотрели этот шедевр.
Кто победил, кстати?
26 марта 2021, 14:15 Ответить
lynx 26 марта 2021, 15:11
Ха-ха-ха, очередная хрень :).
26 марта 2021, 15:11 Ответить
Савва Чукавин 27 марта 2021, 12:29
Всем советую, фильм топчик💪
27 марта 2021, 12:29 Ответить
Любовь Журавлева 28 марта 2021, 19:23
Такого говнео мы не смотрели давно! 2 часа потерянного времени!
Никакого сюжета! Шум, крик, разрушения домов, потом 5-ро людей,главных героев со счастливыми рожами стоят и смотрят вслед уплывающей Годзиле и радуются как прыгает по горам обезьяна. Столько денег потрачено на создание этого дерьма! Надо перед входом в зал вешать плакат- " не входить! Не смотреть!"
28 марта 2021, 19:23 Ответить
Любовь Журавлева 28 марта 2021, 19:23
в ответ на сообщение Юля Сазонова от 25 марта 2021, 17:04
Фильм полгое дерьмо
28 марта 2021, 19:23 Ответить
Кристина Якушко 29 марта 2021, 23:16
Фильм хорош. Но как и ожидалось почти изначально, люди облажались... в очередной раз😐🙄какой стыд
29 марта 2021, 23:16 Ответить
poshehonec 30 марта 2021, 09:54
Шумно, динамично, зрелищно! Зрители, которые пришли на этот фильм за диалогами и раскрытием характеров главных героев - получат ожидаемое. Потому что главные герои - Конг и Годзилла, а не людишки на втором плане)
Главные герои много двигаются, активно дискутируют, ревя друг на друга, а в концовке... Обойдемся без спойлеров)
Это не психологическая драма, а немножко бессмысленный, но при этом хорошо снятый экшен, со множеством красивых спецэффектов. Вспомните первых Годзилл и Кинг Конгов и вы поймете, что сюжет не изменился, а вот картинка, даже очень. Так что просто думайте, когда покупаете билет - на что вы идете, чтобы потом не писать гневных отзывов, ссылаясь на нераскрытые характеры людишек в фильме о двух мегамонстрах)
30 марта 2021, 09:54 Ответить
dotaspb87 30 марта 2021, 13:52
Так себе. Тихоокеанский рубеж в разы лучше
30 марта 2021, 13:52 Ответить
Кирилл Назаров 30 марта 2021, 14:05
в ответ на сообщение Любовь Журавлева от 28 марта 2021, 19:23
а вышли туда чё с закрытыми глазами шли или не знали на что идёте а теперь обсираете
30 марта 2021, 14:05 Ответить
Кирилл Назаров 30 марта 2021, 14:06
в ответ на сообщение Любовь Журавлева от 28 марта 2021, 19:23
Вас надо только на мультики пускать
30 марта 2021, 14:06 Ответить
radzhiunas97 30 марта 2021, 19:02
Фильм огонь советую сходить!
30 марта 2021, 19:02 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 31 марта 2021, 15:58
Затащила на него дочка, обе пожалели, что пошли, первая половина фильма заумные нудные диалоги, вторая просто мочиволо монстров, несколько раз порвались уйти, но досмотрели до конца, с трудом подавляя зевоту
31 марта 2021, 15:58 Ответить
ferula2011 31 марта 2021, 22:31
Похоже у охотника на монстров и годзиллы одни и те же сценаристы
31 марта 2021, 22:31 Ответить
Александр Бугаенко 1 апреля 2021, 11:20
Отличный фантастический боевик!
1 апреля 2021, 11:20 Ответить
Александр Бугаенко 1 апреля 2021, 11:21
Крупномасштабный фантастический боевик с большим количеством сражений титанов! Классный фильм!
1 апреля 2021, 11:21 Ответить
David_fincher 2 апреля 2021, 00:43
Привет всем. Догадывался конечно, что очередная муть будет, но хотелось как-то отдохнуть, а больше сеансов не было. Осилить не смог, ушел ближе к концу. Хоть и билет не дорого, но все равно жалко. Досадно. Очередной глупый треш от людей, не видящих дальше денег. Хочется вынуть мозг и помыть с щеткой. Удивляет конечно, что много положительных отзывов. Интелект мельчает.
2 апреля 2021, 00:43 Ответить
диана кучерова 2 апреля 2021, 07:33
фильм интересный. Наверное действительно лучшее из кинг конга.
2 апреля 2021, 07:33 Ответить
User 2 апреля 2021, 09:08
Фильм так себе, сюжета никакого. Оценка только за спецэффекты.
2 апреля 2021, 09:08 Ответить
Максим Добрый 2 апреля 2021, 22:55
Очередная петушиная голливудская петушиная, неужели за время карантина не нашлось идей , сценариев и т.д, хотя смысл думать ,народ хавает , итак скоро ли soon человек муравей против человека синяка из ХБ..... Смотреть всем)))
2 апреля 2021, 22:55 Ответить
Максим Добрый 2 апреля 2021, 22:57
в ответ на сообщение Кристина Якушко от 29 марта 2021, 23:16
Люди!?
2 апреля 2021, 22:57 Ответить
Лазарев Виктор Алексеевич 3 апреля 2021, 16:39
Не идите в этот кинотеатр, обслуживание очень плохое, персонал не сговорчивый злой оскорбляет, охранник не пустил на ночной сеанс сказал билетов нет, а когда посмотрел онлайн билеты ещё половина билетов было. Сегодня сходил с друзьями купили билеты и оставалась 10 минут и персонал нас оскорбил и мы решили уйти сдать билеты. Когда начали писать заявление на сдачу билетов,
начали оскорблять и насмехаться
3 апреля 2021, 16:39 Ответить
lamzindenis23 4 апреля 2021, 14:13
Слишком много лишнего,но детям нравится)
4 апреля 2021, 14:13 Ответить
Женя Кучеренко 7 апреля 2021, 01:08
Фильм на один раз , вам не зайдёт
7 апреля 2021, 01:08 Ответить
Евгения Бозорова 8 апреля 2021, 09:53
Оценка
Фильм офигенный, очень понравился. Сюжет тоже класс!!!
8 апреля 2021, 09:53 Ответить
Леха 8 апреля 2021, 23:15
Оценка
Я удивляюсь люди приходят на 4ю часть киновселенной монстров и жалуются на диалоги и тупость. Может, наконец, начнете соображать на что вы приходите в кино и за что отдаете свои деньги.
8 апреля 2021, 23:15 Ответить
Дмитрий Левченко 10 апреля 2021, 12:16
Оценка
Фильм превзошел ожидания. Лучше, чем казалось. Для такого жанра получилось достойно.
10 апреля 2021, 12:16 Ответить
ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 09:01
в ответ на сообщение Любовь Журавлева от 28 марта 2021, 19:23
Ну вас же не остановило туда пойти. И других не остановит.
15 апреля 2021, 09:01 Ответить
center-77 17 апреля 2021, 19:49
Оценка
Уже из названия фильма понятно, что это бред сумасшедшего. Честно говоря я думал что что эта тема умерла уже 20 лет назад, но нет кто-то находит деньги и уговаривает инвесторов на это ( долго подбирал культурное слово) дерьмо. Всё бы ничего если бы в кинотеатр на такие фильмы бесплатно пускали с надписью посмотрите, как не надо делать кино.
17 апреля 2021, 19:49 Ответить
Sim Game 24 апреля 2021, 16:48
в ответ на сообщение ecyas от 25 марта 2021, 13:19
1:54 идёт
24 апреля 2021, 16:48 Ответить
Наталья Уденцова 29 апреля 2021, 09:15
Фильм очень понравился. Крутой экшн. Лучше смотреть в 3D
29 апреля 2021, 09:15 Ответить
alfiya7163 20 мая 2021, 09:50
Оценка
Спецэффекты - зачет.
Интересный фильм! 👍
20 мая 2021, 09:50 Ответить
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