Ранним утром Конг потягивается, зевает, почесывает пятую точку и отправляется в душ. Что, ждете эпичный блокбастер о монстрах? Да, но пафосных сражений гигантов придется подождать — режиссер растекается в реверансе (читай, экспозиции). Свой грозный характер обезьяна, заметно подросшая со времен сольника «Конг: Остров черепа», проявит уже в следующем эпизоде: дерево-копье пробьет защитный купол. Его построила на острове организация «Монарх», чтобы изучить Конга, а…
Кто победил, кстати?
Никакого сюжета! Шум, крик, разрушения домов, потом 5-ро людей,главных героев со счастливыми рожами стоят и смотрят вслед уплывающей Годзиле и радуются как прыгает по горам обезьяна. Столько денег потрачено на создание этого дерьма! Надо перед входом в зал вешать плакат- " не входить! Не смотреть!"
Главные герои много двигаются, активно дискутируют, ревя друг на друга, а в концовке... Обойдемся без спойлеров)
Это не психологическая драма, а немножко бессмысленный, но при этом хорошо снятый экшен, со множеством красивых спецэффектов. Вспомните первых Годзилл и Кинг Конгов и вы поймете, что сюжет не изменился, а вот картинка, даже очень. Так что просто думайте, когда покупаете билет - на что вы идете, чтобы потом не писать гневных отзывов, ссылаясь на нераскрытые характеры людишек в фильме о двух мегамонстрах)
начали оскорблять и насмехаться
Интересный фильм! 👍
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