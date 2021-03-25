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Ранним утром Конг потягивается, зевает, почесывает пятую точку и отправляется в душ. Что, ждете эпичный блокбастер о монстрах? Да, но пафосных сражений гигантов придется подождать — режиссер растекается в реверансе (читай, экспозиции). Свой грозный характер обезьяна, заметно подросшая со времен сольника «Конг: Остров черепа», проявит уже в следующем эпизоде: дерево-копье пробьет защитный купол. Его построила на острове организация «Монарх», чтобы изучить Конга, а…