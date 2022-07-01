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Адам Вингард
Адам Вингард
Adam Wingard
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Адам Вингард
Adam Wingard
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Дата рождения
3 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер
Биография Адам Вингард
Режиссер, актер, сценарист, продюсер. Родился 3 декабря 1982 года. США.
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Фильмография Адам Вингард
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма
2021, США
7.0
Тетрадь смерти
триллер
2017, США
4.0
Ведьма из Блэр: Новая глава
ужасы
2016, США
5.0
Гость
боевик, триллер
2014, США
6.0
Тебе конец!
триллер, ужасы
2013, США
7.0
З/Л/О/2
ужасы, триллер
2013, США / Канада / Индонезия
5.0
З/Л/О
триллер, ужасы
2012, США
6.0
Автоэротика
драма
2011, США
4.0
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Релиз «Дюны 2» отложен, сиквел «Годзиллы против Конга» получил дату премьеры
Возвращение на планету Арракис откладывается почти на месяц.
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1 июля 2022 13:05
Звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс сыграет главную роль в «Годзилле против Конга 2»
Сыграв диснеевского монстра, теперь актер будет иметь дело с чудовищами студии Universal.
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13 мая 2022 11:54
Съемки сиквела «Годзиллы против Конга» начнутся в этом году в Австралии
Постановщиком вновь должен выступить Адам Вингард.
Написать
22 марта 2022 10:53
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