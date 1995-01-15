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Мария Скуратова
Mariya Skuratova
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Персоны
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Mariya Skuratova
Дата рождения
15 января 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Марии Скуратовой
Родилась 15 января 1995 года. Санкт-Петербург, Россия.
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Популярные фильмы
8.1
Чужой
(2023)
6.4
Казанова в России
(2022)
6.2
Девятая
(2019)
Фильмография Марии Скуратовой
Герой в законе
военный, драма
2026, Россия
Тайна города М. Дела сердечные
детектив
2025, Россия
Загадка на двоих. Пропавший пациент
детектив
2024, Россия
Загадка на двоих. Развод
детектив, мелодрама
2024, Россия
Защитная реакция
детектив
2024, Россия
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8.1
Чужой
детектив, драма
2023, Россия
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Смотреть онлайн
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Тайны города М. Рассвет наступит незаметно
детектив
2023, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
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Дьявол кроется в мелочах
детектив
2022, Россия
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Новости о Марии Скуратовой
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