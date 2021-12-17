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Николай Хомерики
Николай Хомерики
Nikolay Khomeriki
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Николай Хомерики
Nikolay Khomeriki
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Дата рождения
17 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Николай Хомерики
Режиссер, актер. Родился 17 апреля 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Николай Хомерики
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.0
Море волнуется раз
драма
2021, Россия
4.0
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
6.0
Селфи
драма, триллер
2018, Россия
6.0
Ледокол
драма
2016, Россия
7.0
Метель
драма
2014, Россия
0.0
Последняя сказка Риты
драма
2012, Россия
7.0
Сердца бумеранг
драма
2011, Россия
5.0
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