Наша рецензия

В альтернативном Петербурге XIX века, где небо всегда серое и могильный холод царит даже летом, происходит серия убийств. Все жертвы – юные девушки, тела которых были обезображены: у каждой не хватает какого-то органа. За дело берется обаятельный и обманчиво простоватый следователь Ганин (Дмитрий Лысенков), оформляющий все свои действия и размышления в комиксоподобные рисунки. На подмогу ему начальство присылает хмурого офицера Ростова (Евгений Цыганов), который любит клеить фальшивые…