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Девятая Девятая
Киноафиша Фильмы Девятая Отзывы о фильме «Девятая»
Девятая 2019 / Россия
6.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Девятая»

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Наша рецензия

В альтернативном Петербурге XIX века, где небо всегда серое и могильный холод царит даже летом, происходит серия убийств. Все жертвы – юные девушки, тела которых были обезображены: у каждой не хватает какого-то органа. За дело берется обаятельный и обманчиво простоватый следователь Ганин (Дмитрий Лысенков), оформляющий все свои действия и размышления в комиксоподобные рисунки. На подмогу ему начальство присылает хмурого офицера Ростова (Евгений Цыганов), который любит клеить фальшивые…

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Анна Ангел 7 ноября 2019, 11:56
Оценка
Картинка огонь. Идея малость потрепанная, но в купе с картинкой и юмором получилось здорово)
7 ноября 2019, 11:56 Ответить
valtoliver 8 ноября 2019, 01:31
Оценка
Смотреть можно, достаточно увлекательное зрелище, но не без клюковки.
8 ноября 2019, 01:31 Ответить
Natali6502 8 ноября 2019, 20:21
Оценка
Как писали выше по атмосфере похоже на фильм "Дуэлянт". Отлично играет Дмитрий Лысенков. В целом неплохой иронический детектив с петербургским колоритом.
8 ноября 2019, 20:21 Ответить
Наташа Егорова 10 ноября 2019, 17:51
Оценка
Красиво! Дорого-богато! И вроде всё хорошо и актеры и сценарий, но не цепляет. Прям не верю! И видно старались очень и рада бы похвалить, но, Такая скука.
10 ноября 2019, 17:51 Ответить
poshehonec 11 ноября 2019, 21:16
Оценка
Атмосферно, но действительно не цепляет. Идея немолода, но вечна) Цыганов, абсолютно не впечатлил, "ватный" какой-то вышел персонаж... Лысенков - неплох)
Фильм на один раз - Гоголь посильнее был.
11 ноября 2019, 21:16 Ответить
Lencha.smolensk 12 ноября 2019, 19:56
Оценка
С удовольствием сходили с мужем в воскресенье на утренний сеанс, не пожалели
12 ноября 2019, 19:56 Ответить
Ольга Мамонова 18 ноября 2019, 11:23
Оценка
Отличный фильм!!
18 ноября 2019, 11:23 Ответить
sabinamustafaeva 22 ноября 2019, 12:12
Оценка
Хорошо проделанная работа над фильмом.
Интересно смотреть. Советую.
22 ноября 2019, 12:12 Ответить
Инквизиция 24 ноября 2019, 18:46
Оценка
6 из 10 при всем моем патриотизме. Актриса на главную роль видимо выиграла тендер по демпинговому принципу и все ужастики теперь ее. В других фильмах она смотрелась уместно. Я против кукол барби. Актриса должна быть хаоактерная. У нее в других фильмах было явное попадание по жанру. В этом надо бы было кого-нибудь постервознее что ли побрутальнее... Это придало бы эффект. Остальные актеры явно вытягивают своей игрой сюжет. Неплохо вытягивают, но...&nbsp; Скорее да, чем нет. И то только потому что пендосы давно снимают фильмы не мозгом, а тем местом которое отьели на фастфуде.
24 ноября 2019, 18:46 Ответить
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