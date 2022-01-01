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Российские детективы
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Российские детективы

Все 29 Онлайн
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Тень звезды
Тень звезды
5.0
мелодрама, триллер, мюзикл
2020, Россия
Бардо
Бардо
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0.0
драма, детектив
2020, Россия
Девятая
Девятая
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6.0
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
Выше неба
Выше неба
6.0
мелодрама, семейный, драма
2019, Россия
Илиана. Верь мне
Илиана. Верь мне
5.0
триллер, комедия
2019, Россия
Прощаться не будем
Прощаться не будем
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6.0
военный, драма
2018, Россия
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Путь сквозь снега
Путь сквозь снега
3.0
драма
2017, Россия
Река памяти
Река памяти
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6.0
детектив, мелодрама
2016, Россия
Не говори мне «Прощай!»
Не говори мне «Прощай!»
0.0
мелодрама
2016, Россия
Душа шпиона
Душа шпиона
6.0
детектив, драма
2015, Россия
Владение 18
Владение 18
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5.0
ужасы, детектив, триллер
2013, Россия
Убийство на 100 миллионов
Убийство на 100 миллионов
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5.0
детектив
2013, Россия
Однажды преступив черту
Однажды преступив черту
5.0
детектив, мелодрама
2013, Россия
Шпион
Шпион
5.0
военный, криминал, приключения
2012, Россия
Курортный туман
Курортный туман
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6.0
криминал, драма
2012, Россия
Коммунальный детектив
Коммунальный детектив
0.0
комедия, детектив
2012, Россия
Алиби-надежда, Алиби-любовь
Алиби-надежда, Алиби-любовь
0.0
мелодрама
2012, Россия
Мелодия любви
Мелодия любви
6.0
детектив, мелодрама
2010, Россия
Тот, кто гасит свет
Тот, кто гасит свет
7.0
триллер, криминал
2008, Россия
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Российские детективы отличаются от зарубежных. Они намного ближе зрителю, поскольку раскрывают особенности русского менталитета.

Пять лучших российских детективов, которые стоит посмотреть

Детективы не теряют популярности. В России фильмы этого жанра снимают так же часто, как и мелодрамы. Главным героям приходится принимать непростые решения, чтобы разгадать тайны, и узнать, что такое настоящее зло. В подборку детективов отечественного производства входят не только классические картины с полицейскими расследованиями, но и фильмы, героями которых являются обычные люди.

«Тень звезды»

Лента знакомит зрителей с популярным рэпером Ильей. Его роль исполнил актер Павел Прилучный. Неизвестные совершают покушение на музыканта. Он чудом избегает смерти и теперь везде должен появляться в сопровождении телохранителя. Им оказывается хрупкая, но сильная девушка.

Саша – профессионал, хотя поначалу испытывает предубеждения в отношении своего клиента. Мир рэпа ей чужд. Но постепенно девушка сближается с Ильей. В его окружении слишком много тех, кто может желать смерти известному исполнителю. И покушение, которое на него совершили, окажется не последним. Детективная интрига сохранится до последнего, и в какой-то момент Илья поменяется ролями со своим телохранителем, чтобы спасти девушку.

«Прячься!»

Этот детектив совместного производства России и Германии, автором которого стал режиссер из Ирландии. История развивается на фоне затерянной высоко в горах метеостанции. Здесь служат несколько человек. В один из дней связь с ними пропадает, и тогда на место отправляют спасателей и следователей.

Когда те прибывают на станцию, то понимают, что внутри еще тепло, но там никого нет. Пять сотрудников бесследно исчезли. Подозрение падает на нескольких человек. Следователи должны взглянуть на ситуацию спокойно и рассудительно, вот только они тоже не всегда могут справиться с эмоциями.

«Живой»

Главный герой этой детективной драмы – вернувшийся после чеченской войны солдат. Кир прошел через многое и лишился не только друзей, но и ноги. Сослуживцы спасли его, но сами погибли. Теперь он должен начать новую жизнь, постаравшись забыть об ужасах войны.

Но дома ему все кажется чужим и ненастоящим. Призраки погибших товарищей следуют за ним по пятам. Он должен понять, что не дает покоя им, иначе не сможет обрести его сам.

«Тот, кто гасит свет»

Детективная история знакомит зрителей с серией жестоких убийств, которые происходят каждую среду. На протяжении двух месяцев жители Санкт-Петербурга боятся выпускать детей на улицу. Ведь каждую неделю маньяк похищает ребенка и убивает его. Жертвами преступника становятся девочки не старше 12 лет.

Расследование ведет капитан Петр Моисеев. Оно уводит его далеко от Питера, в провинциальный городок Светлогорск. Его история полна загадочных тайн и кровавых секретов. Следователь должен разгадать загадку, чтобы найти подозреваемого. Ведь приближается очередная среда, а вместе с ней – и новое убийство.

«Змеиный источник»

Эта лента совмещает сразу несколько жанров – детектив, триллер и мистику. Картину считают одной из самых зловещих и страшных в истории отечественного кинематографа.

Действие происходит в конце 90-х годов в одном из провинциальных городов. Молодая учительница Дина находит здесь работу и переезжает сюда, чтобы быть вместе с возлюбленным. Вскоре она понимает, что город не так прост, как кажется. Здесь происходит череда ужасных убийств молодых девушек. Подозрение падает на Дину, которая находит тело одной из жертв. Местные жители уверены, что именно она убивает девушек, и начинают на нее охоту.

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