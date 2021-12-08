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Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
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Дмитрий Лысенков
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Дата рождения
6 июля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Дмитрия Лысенкова
Родился 6 июля 1982 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дмитрия Лысенкова
Чебурашка
семейный
2022, Россия
0.0
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.0
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
6.0
Сталинград
драма, военный
2013, Россия
4.0
Придел ангела
исторический, драма
2008, Россия
7.0
Перегон
драма, комедия, военный
2006, Россия
7.0
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