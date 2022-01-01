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Все части «Лары Крофт»
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Все части «Лары Крофт»

«Лара Крофт» – франшиза, являющаяся экранизацией одноименной линейки компьютерных игр. Она оказалась самой успешной по данным на 2001 год среди других киноадаптаций игр — Анджелина Джоли в главной роли весьма впечатлила зрительскую аудиторию. 

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По году По рейтингу По названию
Tomb Raider: Лара Крофт 2
Tomb Raider: Лара Крофт 2
0.0
приключения, боевик
2021, США
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
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6.0
фантастика, приключения, боевик
2003, США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
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5.0
боевик, фэнтези, приключения
2001, Великобритания / США / Германия / Япония
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Все Приключения Боевик Фэнтези Фантастика
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В какой последовательности смотреть фильмы о Ларе Крофт

2001, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Лара отчаянно дерется с роботом, стремящимся уничтожить врага, вторгшегося в египетскую гробницу, но ей удается обезвредить безжалостную машину. Оказывается, это всего лишь тренировка в имении Крофт.

Это день парада планет, сизигии — выравнивания небесных тел в Солнечной системе по прямой, и он должен завершиться солнечным затмением. Последний раз такое явление наблюдалось 5 000 лет назад, и в Венеции даже собирается орден иллюминатов — они мечтают отыскать две половины мощного мистического артефакта. Член совета ордена Манфред Пауэлл заверяет коллег, что непременно отыщет артефакт.

Лара видит сон об отце. Тот сообщает название артефакта — Треугольник света. Чуть позже Лара узнает из отцовского письма, что эта странная вещица способна влиять на течение времени, но ее нельзя применять неправильно: иначе ее действие станет разрушительным. В последний раз, когда ее использовали, она способствовала разрушению города, где хранилась— и люди разделили Треугольник надвое и спрятали половинки в разных частях света, чтобы подобное не повторилось. Отец просит Лару собрать половинки и уничтожить опасную игрушку, пока она не досталась иллюминатам и те не натворили дел...

2003, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»

На острове Санторини в Эгейском море происходит землетрясение. Оно срабатывает как целая толпа археологов на раскопках: открывает миру храм Луны — его выстроил Александр Македонский, чтоб использовать как хранилище награбленных сокровищ. Лара, прибывшая на остров с экспедицией, обнаруживает в храме таинственный артефакт, но не успевает с ним разобраться: на ее группу нападают вооруженные китайские бандиты, предводительствуемые неким Чен Ло, убивают ее команду, едва не прикончив и ее, и утаскивают находку.

Вскоре с Крофт связывается британская разведка и дает нелегкое задание: отыскать Ящик Пандоры — мифологический, но вполне реально существующий объект, якобы содержащий внутри чумную палочку. У Лары есть конкурент — получивший Нобелевскую премию Джонатан Райз. Он намерен найти и открыть чумной ящик…

2018, « Расхитительница гробниц: Лара Крофт»

Лара не может принять факт смерти отца и психологически защищается от этого знания, не вступая в наследство. У нее закономерно возникают финансовые проблемы. Она пытается самостоятельно зарабатывать на жизнь курьером на велосипеде, попадая в различные неприятные истории из-за стремления получить пару лишних фунтов. И в конце концов оказывается участницей ДТП. Кроме нее, участвует машина полиции. Неосторожную велосипедистку арестовывают. Доверенная покойного Ричарда Крофта Анна Миллер добивается ее освобождения под залог и предупреждает: если она не станет хозяйкой отцовского имущества, оно пойдет с молотка. Лара без энтузиазма соглашается и получает возможность побывать в офисе Ричарда. Там она находит интересный видеоролик: ее отец рассказывает об исследованиях, посвященных Химико — древней жрице-правительнице земли Яматай в Японии. Та якобы обладала невероятным могуществом — ей принадлежала власть над жизнью и смертью. Ричард убеждает дочь уничтожить его исследования, но разве Лара сможет отказаться от возможности завершить интереснейший и опасный проект?

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