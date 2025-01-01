Меню
Цитаты из фильма Tomb Raider: Лара Крофт

Цитаты из фильма Tomb Raider: Лара Крофт

Lord Richard Croft Все мифы — это основы реальности.
Lu Ren Некоторым мужчинам нравятся опасные женщины.
Lara Croft Некоторые мужчины — просто глупцы.
[последние реплики]
Ломбардщик Алан Не знаю, заметили ли вы, но в наши дни слишком осторожным быть не помешает — мир сошёл с ума.
Памела Спасибо, Алан.
[Ларе]
Памела У тебя там HK USP 9 мм с удлинённым магазином. Мой личный фаворит. Нравится?
Лара Крофт Да, беру две.
Mathias Vogel Передавай привет Ричарду.
Lara Croft Передавай сам.
[засовывает палец Химико в горло Фогелю]
Lara Croft Ты связался не с той семьёй.
[пинает Фогеля насмерть]
Richard Croft Какая часть фразы «сжечь все мои бумаги» тебе не понятна?
Lara Croft Если бы я сжёг бумаги, я бы тебя не нашла.
Richard Croft Я устраивал отвлекающие манёвры и ложные следы там, где мог. Годами наблюдал, как они ошибаются. А теперь ты водишь их за руку.
Lara Croft Итак, психопат, вооружённый до зубов, нашёл какие-то древние останки. И что?
Richard Croft Если Вогель откроет ту гробницу, проклятие Химико обрушится на мир.
Lara Croft Папа, послушай...
Richard Croft То, что ты здесь появилась, — ошибка.
Lara Croft Я пришла сюда, чтобы найти тебя.
Richard Croft Пока гробница была в безопасности, ты была в безопасности. Я пытался держать тебя в безопасности. Но я недооценил твою...
Lara Croft Что? Моя что? Глупость?
Richard Croft Нет. Твоя отвага.
Lara Croft Нам нужно выбраться с этого острова.
Richard Croft С острова выбраться нельзя, Лара!
Lara Croft У Вогеля есть спутниковый телефон. Мы можем до него добраться. Мы можем позвонить за помощью.
Richard Croft У Вогеля есть армия!
Lara Croft Ты был тем, кто научил меня никогда не сдаваться.
Richard Croft Это было другое время. Когда я был другим мужчиной.
[она поднимает лук и стрелы]
Richard Croft Лара!
Lara Croft Ну, я всё ещё его дочь.
[на её пути]
Richard Croft [кричит ей вслед] Lara!
Mathias Vogel [Ларе Крофт, у входа в смертельную гробницу] Дамы вперед.
[первые строки]
Лорд Ричард Крофт 17 мая 2009 года. Дальнейшие исследования Химико. По легенде, Химико, первая царица Японии, была могущественной колдуньей, правившей империей при помощи тёмной магии. Она сеяла смерть и разрушения одним лишь прикосновением руки. Её остановила лишь роковая случайность. Армия её собственных генералов связала и увезла Химико на необитаемый остров посреди коварного Моря Дьявола. Там она остаётся погребённой под горами. Я нашёл отметку на старой карте, которой нет ни у кого. И она там. Ждёт, чтобы вырваться на свободу. Я должен добраться туда первым. Даже если придется сделать то, чего я больше всего боюсь — оставить Лару позади.
Lara Croft [указывает на остров на карте] Это он!
Lu Ren Это прямо посреди Моря Дьявола. Можешь сразу привязать к себе камень и прыгнуть с лодки.
Lara Croft Это будет приключение!
Lu Ren Смерть — это не приключение.
Pawnbroker Alan Я не флиртую. Я просто естественно харизматичен.
Lord Richard Croft [Ларе, повторяющаяся фраза] Папа любит тебя.
Lara Croft Ты мне нужна.
Richard Croft Нет, не нужна. Ты в десять раз сильнее меня.
Lara Croft Я думала, ты ушёл.
Lord Richard Croft Обычно, когда я вижу тебя на этом острове, пропадаешь ты.
Mathias Vogel Меня зовут Матиас Фогель. Ты, должно быть, голодна.
Lara Croft Кажется, ты приглядел себе лису.
Ана Миллер [про погоню на велосипеде] Что это сегодня было?
Лара Крофт Мне нужны были деньги.
Lord Richard Croft [Лара нашла его в пещере, но он думает, что она — галлюцинация] Я не сумасшедший, я не сумасшедший, я не сумасшедший. Просто игнорируй это. Это пройдёт.
Ana Miller [о одежде Лары, испачканной краской] Ты что, тут ремонт затеяла?
Terry - Trainer Эй! Кто стащил моё яблоко?
[замечает Лару с яблоком во рту]
Terry - Trainer Должно быть, ты.
Lara Croft [застенчиво] Почему я должна была так поступить?
Terry - Trainer Потому что у тебя своего нет. Только что видел, что ты задолжала.
Lara Croft Терри, смотри, я всё наверстаю, обещаю. Я всё компенсирую.
Terry - Trainer [пауза] Иди работать, Лара.
Lara Croft [показывает ему свой рюкзак курьера] Ты думаешь, я так просто для прикола одета?
Terry - Trainer Ты мне нравишься, Лара. Правда нравишься, но...
[стучит по табличке «Помни! Нет оплаты — нет игры»]
Lara Croft [после проигрыша в бою с Роуз, Лара Крофт в раздевалке завязывает шнурки, держа во рту яблоко. Она замечает, как Софи игриво улыбается ей, Лара застенчиво качает головой и вынимает яблоко изо рта] Не говори.
Sophie Ты получила по полной, девчонка. По полной.
Lara Croft Не получила.
Sophie Ладно, не получила. Замариновали.
Lara Croft Замариновали? Она же не какая-то супергероиня. На самом деле, я ей позволила.
Rose [заходит в раздевалку]
[обращается к Ларе]
Rose Мы в порядке?
Lara Croft Да, всё нормально.
[пауза]
Lara Croft На самом деле было весело.
Rose Спасибо.
Lara Croft [Роуз уходит из раздевалки]
[про себя]
Lara Croft В следующий раз я тебя возьму. Я тебя замариную.
Sophie Ты сегодня рано домой, да?
Lara Croft [улыбается] Да.
Sophie Потом увидимся.
[уходит из раздевалки]
Lara Croft Пока.
