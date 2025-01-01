Terry - Trainer Эй! Кто стащил моё яблоко?

[замечает Лару с яблоком во рту]

Terry - Trainer Должно быть, ты.

Lara Croft [застенчиво] Почему я должна была так поступить?

Terry - Trainer Потому что у тебя своего нет. Только что видел, что ты задолжала.

Lara Croft Терри, смотри, я всё наверстаю, обещаю. Я всё компенсирую.

Terry - Trainer [пауза] Иди работать, Лара.

Lara Croft [показывает ему свой рюкзак курьера] Ты думаешь, я так просто для прикола одета?

Terry - Trainer Ты мне нравишься, Лара. Правда нравишься, но...