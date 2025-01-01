Mathias Vogel[Ларе Крофт, у входа в смертельную гробницу]Дамы вперед.
[первые строки]
Лорд Ричард Крофт17 мая 2009 года. Дальнейшие исследования Химико. По легенде, Химико, первая царица Японии, была могущественной колдуньей, правившей империей при помощи тёмной магии. Она сеяла смерть и разрушения одним лишь прикосновением руки. Её остановила лишь роковая случайность. Армия её собственных генералов связала и увезла Химико на необитаемый остров посреди коварного Моря Дьявола. Там она остаётся погребённой под горами. Я нашёл отметку на старой карте, которой нет ни у кого. И она там. Ждёт, чтобы вырваться на свободу. Я должен добраться туда первым. Даже если придется сделать то, чего я больше всего боюсь — оставить Лару позади.
Lord Richard Croft[Лара нашла его в пещере, но он думает, что она — галлюцинация]Я не сумасшедший, я не сумасшедший, я не сумасшедший. Просто игнорируй это. Это пройдёт.
Ana Miller[о одежде Лары, испачканной краской]Ты что, тут ремонт затеяла?
Terry - TrainerЭй! Кто стащил моё яблоко?
[замечает Лару с яблоком во рту]
Terry - TrainerДолжно быть, ты.
Lara Croft[застенчиво]Почему я должна была так поступить?
Terry - TrainerПотому что у тебя своего нет. Только что видел, что ты задолжала.
Lara CroftТерри, смотри, я всё наверстаю, обещаю. Я всё компенсирую.
Terry - Trainer[пауза]Иди работать, Лара.
Lara Croft[показывает ему свой рюкзак курьера]Ты думаешь, я так просто для прикола одета?
Terry - TrainerТы мне нравишься, Лара. Правда нравишься, но...
[стучит по табличке «Помни! Нет оплаты — нет игры»]
Lara Croft[после проигрыша в бою с Роуз, Лара Крофт в раздевалке завязывает шнурки, держа во рту яблоко. Она замечает, как Софи игриво улыбается ей, Лара застенчиво качает головой и вынимает яблоко изо рта]Не говори.