Наша рецензия

С тех пор как пропал лорд Ричард Крофт, прошло семь лет. Его дочь Лара живет в Лондоне и ведет тихий и неприметный образ жизни, обеспечивая себя самостоятельно. Девушка много тренируется, а физическую форму поддерживает, занимаясь доставкой еды. Ее опекун Анна Миллер приглашает Лару подписать документы, по которым все наследство Ричарда Крофта перейдет к дочери, но Лара отвлекается на китайскую головоломку, в которой ее отец спрятал подсказку, ведущую в семейный склеп. Она находит тайную…