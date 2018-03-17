С тех пор как пропал лорд Ричард Крофт, прошло семь лет. Его дочь Лара живет в Лондоне и ведет тихий и неприметный образ жизни, обеспечивая себя самостоятельно. Девушка много тренируется, а физическую форму поддерживает, занимаясь доставкой еды. Ее опекун Анна Миллер приглашает Лару подписать документы, по которым все наследство Ричарда Крофта перейдет к дочери, но Лара отвлекается на китайскую головоломку, в которой ее отец спрятал подсказку, ведущую в семейный склеп. Она находит тайную…
В общем специально идти не стоит, разве что как я - надо было время занять.
Возвращение Лары Крофт на большие экраны в новом фильме Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт». Вы найдете с сети очень много статей, где этот фильм сравнивается с оригинальной компьютерной игрой Tomb Raider, и еще больше с фильмом «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) с Анджелиной Джоли. Поэтому я хочу рассказать об этом фильме, по возможности, как о самостоятельном проекте. Голливуд покоряют образы женщин, которые могут постоять за себя. В прошлом году эту революцию начала Чудо-Женщина, а теперь на экраны возвращается персонаж компьютерной игры 90-х. Лара Крофт - женский образ Индианы Джонса, археолога с отличной физической подготовкой. В этом фильме мы видим становление характера героини, многое из ее детства и то, как она стала искательницей приключений. Фильм рассказывает о первом путешествии Лары на необитаемый остров где-то в Японском море, где, по ее предположению, много лет назад пропал ее отец. Но сначала зрителям дается возможность понять, кто же такая молодая мисс Крофт. Первая сцена борьбы на ринге, сразу не только заставляет болеть и переживать за героиню, но и демонстрирует все 8 кубиков на прессе Алисии Викандер. Оскароносная актриса, которая всегда была тощенькой, серьезно потрудилась, чтобы превратить все тело в тело Лары Крофт.Но она не просто сильная и смелая, но еще и безбашенная, любит рисковать, при это живет исходя из свои собственных принципов. Отказавшись от денег отца, она так и не признала его погибшим. Бунтарство и искренняя вера в его возвращение после стольких лет приводят Лару на далекий остров, куда не рискует заплывать ни одно судно. Как вы можете представить, именно здесь начинается часть с Индианой Джонс, где нужно найти сокровище, снять проклятие и победить злобного врага. Зрителю скучать не приходится, драки и перестрелки сменяются подземельями с проклятиями и тайными захоронениями. Весь фильм можно разделить на несколько основных частей: обычной жизни Лары Крофт, как она прибывает на остров, путешествие по джунглям и непосредственно гробница. При этом каждая из этих частей имеет интересный и запоминающийся элемент. Про пресс Алисии я уже рассказала, а также яркая погоня на велосипедах и не менее динамичное возвращение украденной сумки. Здесь все работает на ритм больших городов и скорость. На острове, когда Лара удирает по джунглям от преследователей, Алисии дали возможность немного проявить свой актерский талант. А в гробнице все сводилось на эффект неожиданности, когда нечто потустороннее сталкивается со скептическим. Могу сказать, что на большом экране я с удовольствием посмотрела этот фильм, получив все те эмоции, которые ожидаешь от блокбастера. Однако, общее впечатление смазалось отсутствием целостности всех этих частей. Каждая из них получилась вроде бы и не плохо, но у меня возникло ощущения просмотра нескольких фильмов, снятых разными режиссерами и даже операторами.
Поскольку все деньги проката собрала «Черная пантера», а азиатский рынок фильму не покорился, нельзя сказать, что возвращение Лары Крофт получилось триумфальным. Однако, создатели оставили за собой возможность развития сюжетной линии.
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