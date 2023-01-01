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Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт, 2018: актеры и роли
Tomb Raider
Tomb Raider: Лара Крофт
2018 / США
Трейлер
7.5
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Tomb Raider: Лара Крофт, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роар Утхауг
Roar Uthaug
В ролях
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Уолтон Гоггинс
Walton Goggins
Доминик Уэст
Dominic West
Дэниэл Ву
Daniel Wu
Александр Виллауме
Alexandre Willaume
Лео Асизава
Leo Ashizawa
Эдриан Коллинз
Adrian Collins
Ханна Джон-Кэймен
Hannah John-Kamen
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