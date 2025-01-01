Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма День до
Постер фильма День до
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы День до

День до

18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

«День до» - это сборник четырёх новелл от известных российских режиссёров: Александра и Владимира Котт, Андрея Карпиловского и Бориса Хлебникова. Главные роли в картине сыграли такие актёры, как Елена Лядова («Измены», «Завещание»), Александр Петров («Неуловимые: Последний герой»), Юрия Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Дарья Мороз («Апостол») и другие.

Все истории киноальманаха «День до» объединены общей целью - поиском смысла жизни незадолго до конца света. Год назад об этом объявили по радио, но точную дату сообщили за день до глобальной трагедии. В фильме будут показаны разные люди, которые по-разному справляются с трагичной новостью. Каждому из них предстоит понять что-то важное и принять наступление скорой гибели всего живого.

- Бюджет киноальманаха составил 90 миллионов рублей

- Проектом «День до» занимается компания Александра Цекало «Среда»

- Изначально «День до» должен был стать веб-сериалом, затем планировалось выпустить его на ТВ и лишь потом было принято решение снимать киноальманах

- Картина «День до» была показана на кинофестивале «Окно в Европу»

С самого утра все население планеты озабочено одной новостью: к Земле приближается красная комета. Еще год назад ученые лишь предполагали это столкновение, месяц назад пытались установить точную дату — и вот наконец только что по всем источникам связи было объявлено: конца не избежать. Более того, он случится завтра. Остался один день до. Люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий в разных уголках большой страны — каждый по-своему — пытаются провести этот последний день своей жизни.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Бюджет 90 000 000 RUR
Производство Среда
Другие названия
Den do..., День до...
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Александр Петров
Александр Петров
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на День до
Долгая счастливая жизнь 6.2
Долгая счастливая жизнь (2013)
Глазами детей 0.0
Глазами детей (2019)
На дне 6.0
На дне (2015)
Тень 4.6
Тень (2016)
Снегирь 7.3
Снегирь (2023)
0.0
Последствия (2019)
Спитак 6.2
Спитак (2018)
0.0
Ковчег (2017)
0.0
Командир Полярной звезды (2016)
Испытание 7.3
Испытание (2014)
Громозека 6.4
Громозека (2011)
Дом Солнца 6.6
Дом Солнца (2010)
Фильм находится в подборках
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Апокалипсис для искусства, а в особенности, кино – тема неисчерпаемая. Правда, все это больше относится к западным антиутопиям. А ведь, казалось, бы, ожидание катастрофы – это как раз о нас. И вот на закрытии последнего выборгского «Окна в Европу» был представлен «День до». Четыре новеллы (режиссерами выступили братья Котты, Александр Карпиловский и Борис Хлебников) уже успели окрестить русским ответом триеровской «Меланхолии». Кадр из фильма…
Читать
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше