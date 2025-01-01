«День до» - это сборник четырёх новелл от известных российских режиссёров: Александра и Владимира Котт, Андрея Карпиловского и Бориса Хлебникова. Главные роли в картине сыграли такие актёры, как Елена Лядова («Измены», «Завещание»), Александр Петров («Неуловимые: Последний герой»), Юрия Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Дарья Мороз («Апостол») и другие.
Все истории киноальманаха «День до» объединены общей целью - поиском смысла жизни незадолго до конца света. Год назад об этом объявили по радио, но точную дату сообщили за день до глобальной трагедии. В фильме будут показаны разные люди, которые по-разному справляются с трагичной новостью. Каждому из них предстоит понять что-то важное и принять наступление скорой гибели всего живого.
- Бюджет киноальманаха составил 90 миллионов рублей
- Проектом «День до» занимается компания Александра Цекало «Среда»
- Изначально «День до» должен был стать веб-сериалом, затем планировалось выпустить его на ТВ и лишь потом было принято решение снимать киноальманах
- Картина «День до» была показана на кинофестивале «Окно в Европу»
С самого утра все население планеты озабочено одной новостью: к Земле приближается красная комета. Еще год назад ученые лишь предполагали это столкновение, месяц назад пытались установить точную дату — и вот наконец только что по всем источникам связи было объявлено: конца не избежать. Более того, он случится завтра. Остался один день до. Люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий в разных уголках большой страны — каждый по-своему — пытаются провести этот последний день своей жизни.