«День до» - это сборник четырёх новелл от известных российских режиссёров: Александра и Владимира Котт, Андрея Карпиловского и Бориса Хлебникова. Главные роли в картине сыграли такие актёры, как Елена Лядова («Измены», «Завещание»), Александр Петров («Неуловимые: Последний герой»), Юрия Стоянов («Ландыш серебристый», «Ласточкино гнездо»), Дарья Мороз («Апостол») и другие.

Все истории киноальманаха «День до» объединены общей целью - поиском смысла жизни незадолго до конца света. Год назад об этом объявили по радио, но точную дату сообщили за день до глобальной трагедии. В фильме будут показаны разные люди, которые по-разному справляются с трагичной новостью. Каждому из них предстоит понять что-то важное и принять наступление скорой гибели всего живого.