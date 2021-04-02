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Владимир Котт
Владимир Котт
Vladimir Kott
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Владимир Котт
Vladimir Kott
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Дата рождения
22 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Владимир Котт
Режиссер. Родился 22 февраля 1973 года.
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Фильмография Владимир Котт
Дикая
приключения, комедия
2022, Россия
7.0
Непослушник
комедия
2021, Россия
8.0
Глазами детей
драма
2019, Россия / Эстония / Таджикистан
0.0
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
День до
драма
2017, Россия
5.0
Командир Полярной звезды
драма
2016, Россия
0.0
На дне
драма
2015, Россия
6.0
Громозека
драма
2011, Россия
6.0
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Представлен трейлер российской комедии «Непослушник»
Фильм расскажет о пранкере, которому в попытках избежать уголовной ответственности приходится выдавать себя за послушника провинциального монастыря.
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2 апреля 2021 16:34
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1 декабря 2017 14:51
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