В одном из приморских городков живет удивительный человек Николай со своей семьей. Он знаменит на всю округу, и если что-то случается с кем-то из жителей, сразу обращаются к нему как к высшему судье и надежному заступнику. За это его и прозвали Ноем, а его гостиницу — ковчегом. Жена Николая Анна — его верный друг, она полностью разделяет его точку зрения на мир и во всем старается ему помочь.



Однажды Ной узнает, что у него есть внук — внебрачный сын племянника Ноя. Он знакомится с Нино, матерью мальчика, однако встречу нельзя назвать родственной. Но, как известно, от ненависти до любви один шаг, и внезапно на смену их постоянным перебранкам приходит сильное и серьезное чувство…