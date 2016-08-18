«День до»: Рецензия Киноафиши

К слову о вечном

Апокалипсис для искусства, а в особенности, кино – тема неисчерпаемая. Правда, все это больше относится к западным антиутопиям. А ведь, казалось, бы, ожидание катастрофы – это как раз о нас. И вот на закрытии последнего выборгского «Окна в Европу» был представлен «День до». Четыре новеллы (режиссерами выступили братья Котты, Александр Карпиловский и Борис Хлебников) уже успели окрестить русским ответом триеровской «Меланхолии».

Кадр из фильма «День до»

Итак, конец неотвратим совершенно точно – к Земле на огромной скорости несется комета, которая уничтожит все живое. Создатели намеренно убирают из истории неизбежную в реальности панику и расчищают место самому главному: у всех остался один-единственный день. Это данность, и вопрос только в том, как этот день провести.

Кадр из фильма «День до»

Новеллы отличаются по характеру и градусу напряженности – от весьма спокойной истории, герои которой (их сыграли Дарья Мороз и Анатолий Белый) проводят это время с близкими до отчаянной любовной драмы, обернувшейся для персонажей Александра Петрова и Даны Абызовой финалом не менее жестоким, чем конец света. Кстати, их имена Рома и Юля – явный реверанс советскому «Вам и не снилось».

Реальность перемежается с научной фантастикой – так, герой Юрия Стоянова в одной из картин пробуждается от многолетнего сна в криокапсуле – и в последний день начинает творить добро, сочиняя детские стихотворения. Серьезность сопряжена со смехом (хотя и весьма тревожным). Финальная новелла могла бы претендовать на лавры политической сатиры – так филигранно показан «штурм» деятелями искусства кабинета министра и одним не самым талантливым певцом, мечтающим вписать свое имя в вечность.

Кадр из фильма «День до»

«Прошиты» все четыре истории также удачно – с помощью вставок из шоу «Пусть говорят», которое, согласно замыслу, единственное не прекратило вещание и будет нести вахту до самого конца. Не нуждающийся в комментариях стиль ведущего и пара трэшово забавных сюжетов в духе этой программы здесь не просто для развлечения – в них считывается тот самый тревожный контекст и напоминание о времени. И грамотно выстроенная провокация начинает работать, наталкивая зрителя на размышления.

Александра Подольникова