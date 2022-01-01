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Зоя Буряк

Зоя Буряк
Зоя Буряк
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Дата рождения
6 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Зои Буряк

Родилась 6 ноября 1966 года. Красноярск, СССР (Россия).

Фильмография Зои Буряк
День до
День до
драма 2017, Россия
5.0
Замок
Замок
драма 2015, Россия
4.0
Холмы и равнины
Холмы и равнины
мелодрама 2008, Россия
5.0
Акмэ
Акмэ
драма, мелодрама 2008, Россия
0.0
Платье от кутюр
Платье от кутюр
мелодрама, комедия 2008, Россия
5.0
Русские деньги
Русские деньги
комедия 2006,
5.0
Рагин
Рагин
драма 2004, Россия
7.0
В той стране
В той стране
документальный, драма 1997, Россия
7.0
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