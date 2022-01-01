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Зоя Буряк
Зоя Буряк
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Зоя Буряк
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Дата рождения
6 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Зои Буряк
Родилась 6 ноября 1966 года. Красноярск, СССР (Россия).
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Фильмография Зои Буряк
День до
драма
2017, Россия
5.0
Замок
драма
2015, Россия
4.0
Холмы и равнины
мелодрама
2008, Россия
5.0
Акмэ
драма, мелодрама
2008, Россия
0.0
Платье от кутюр
мелодрама, комедия
2008, Россия
5.0
Русские деньги
комедия
2006,
5.0
Рагин
драма
2004, Россия
7.0
В той стране
документальный, драма
1997, Россия
7.0
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