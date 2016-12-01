Тень, 2016

Фильм «Тень» снял известный отечественный режиссёр Дмитрий Светозаров (сериалы «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей»). В картине снялись такие актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Человек у окна»), Варвара Щербакова («18-14»), Павел Чернявский («Интимные места») и другие.
В центре сюжета ленты «Тень» окажется успешный бизнесмен Борис Гордин. Его жизни можно только позавидовать: хорошая зарплата, семья, успех и большой дом. Однако всё меняется, когда герой случайно натыкается на фото с изображением актрисы немого кино. Он настолько пленён красотой давно умершей девушки, что готов всё бросить лишь бы найти того, кто будет выглядеть точно так же. Борис уверен, что его душу сможет спасти лишь она...
- Фильм «Тень» был показан в рамках фестиваля «Окно в Европу»
- Драматический потенциал в Михаиле Пореченкове Дмитрий Светозаров разглядел ещё в 1999 году на съёмках сериала «Агент национальной безопасности». Спустя 15 лет актёр и режиссёр снова встретились на съёмочной площадке
- Бюджет фильма составил 800 тысяч евро
Это история преуспевающего бизнесмена Бориса Гордина, у которого, казалось бы, жизнь удалась. Он молод, красив и имеет все, о чем многие лишь мечтают: успех, семью, большой дом… Но, несмотря на кажущееся благополучие, ничто не наполняет его жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес, пока однажды Гордин не находит фото звезды немого кино. Его настолько завораживает красота актрисы, что он решает найти современную девушку, как две капли воды похожую на нее. Ведь он уверен, что только она способна спасти его жизнь, наполнив ее радостью и смыслом.