Тень, 2016

Фильм «Тень» снял известный отечественный режиссёр Дмитрий Светозаров (сериалы «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей»). В картине снялись такие актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Человек у окна»), Варвара Щербакова («18-14»), Павел Чернявский («Интимные места») и другие.

В центре сюжета ленты «Тень» окажется успешный бизнесмен Борис Гордин. Его жизни можно только позавидовать: хорошая зарплата, семья, успех и большой дом. Однако всё меняется, когда герой случайно натыкается на фото с изображением актрисы немого кино. Он настолько пленён красотой давно умершей девушки, что готов всё бросить лишь бы найти того, кто будет выглядеть точно так же. Борис уверен, что его душу сможет спасти лишь она...