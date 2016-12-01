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Тень Тень
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Тень, 2016

2016 / Россия
5.9 Оцените
12 голосов
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Фильм «Тень» снял известный отечественный режиссёр Дмитрий Светозаров (сериалы «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей»). В картине снялись такие актёры, как Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»), Юрий Стоянов («Ландыш серебристый», «Человек у окна»), Варвара Щербакова («18-14»), Павел Чернявский («Интимные места») и другие.

В центре сюжета ленты «Тень» окажется успешный бизнесмен Борис Гордин. Его жизни можно только позавидовать: хорошая зарплата, семья, успех и большой дом. Однако всё меняется, когда герой случайно натыкается на фото с изображением актрисы немого кино. Он настолько пленён красотой давно умершей девушки, что готов всё бросить лишь бы найти того, кто будет выглядеть точно так же. Борис уверен, что его душу сможет спасти лишь она...

- Фильм «Тень» был показан в рамках фестиваля «Окно в Европу»

- Драматический потенциал в Михаиле Пореченкове Дмитрий Светозаров разглядел ещё в 1999 году на съёмках сериала «Агент национальной безопасности». Спустя 15 лет актёр и режиссёр снова встретились на съёмочной площадке

- Бюджет фильма составил 800 тысяч евро

Это история преуспевающего бизнесмена Бориса Гордина, у которого, казалось бы, жизнь удалась. Он молод, красив и имеет все, о чем многие лишь мечтают: успех, семью, большой дом… Но, несмотря на кажущееся благополучие, ничто не наполняет его жизнь смыслом, не вызывает подлинный интерес, пока однажды Гордин не находит фото звезды немого кино. Его настолько завораживает красота актрисы, что он решает найти современную девушку, как две капли воды похожую на нее. Ведь он уверен, что только она способна спасти его жизнь, наполнив ее радостью и смыслом. 

5.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 июля 2017
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик Cinedoc
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Дмитрий Светозаров
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Варвара Щербакова
Варвара Щербакова
Сергей Васильев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тень 2 постера
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Тень
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Наша рецензия
Не продается вдохновение, но можно рукопись продать; именно с осознанием того, что все продается и покупается и живет бизнесмен Борис Гордин, роль которого исполняет Михаил Пореченков. Однако, всего его богатства оказывается недостаточно для того, чтобы ощутить себя настоящим. - В какой-то момент я осознал, что падаю, - говорит Гордин, - и зацепиться мне не за что. А потом я вижу ее, с глазами, в которых бездна, в которых утонуть можно Кадр из фильма «Тень» Так и…
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Ирина 24 апреля 2017, 14:39
Фильм очень сильный!
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