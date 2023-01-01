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Глазами детей
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Глазами детей, 2019

2019 / Россия / Эстония / Таджикистан
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О фильме

Киноальманах «Глазами детей» рассказывает о детских судьбах в руках взрослых людей.

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Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Арсений Евстифеев
Алексей Дьячков
Мухсин Султони
Азам Караев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глазами детей 1 постер
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