Дана Абызова – актриса театра и кино, родилась 12 мая 1989 года. Тяга к актерской игре проснулась в Дане еще в детском саду. До того, как она пошла в первый класс, ее записали в студию театрального искусства при ТЮЗе в родной Риге. В 14 лет после развода родителей переехала с матерью в Сергиев Посад.

После окончания девятого класса Абызова попробовала свои силы на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ, где ее заметили и приняли на курс к Константину Райкину. Но когда узнали, что у нее неоконченное среднее образование, начались проблемы: этот инцидент мог плохо повлиять на репутацию вуза, поэтому пришлось вмешаться ректору – Олегу Табакову. Он предложил Дане вернуться, когда она закончит все 11 классов. Дана за один год справилась с задачей. Впрочем, проучилась она всего лишь курс, после чего уехала к отцу в Ригу. Но очень скоро вернулась в Россию и поступила в Академию театрального искусства. В сезоне 2012 года недавняя выпускница начала работать в Малом драматическом театре – Театре Европы.

На телеэкране Абызова дебютировала в 2013 году с ролью тихой и интеллигентной девушки-староверки в фильме Кеосаяна «Море. Горы. Керамзит» про жизнь деревни, которая узнала, что недалеко от них начнется строительство олимпийского объекта. В 2016 году актриса попрощалась с театром и полностью посвятила себя ролям в кино.