Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дана Абызова

Дана Абызова

Дана Абызова
Дана Абызова
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рига, СССР (Латвия)
Рост
168 см
Биография Даны Абызовой

Дана Абызова – актриса театра и кино, родилась 12 мая 1989 года. Тяга к актерской игре проснулась в Дане еще в детском саду. До того, как она пошла в первый класс, ее записали в студию театрального искусства при ТЮЗе в родной Риге. В 14 лет после развода родителей переехала с матерью в Сергиев Посад.

После окончания девятого класса Абызова попробовала свои силы на вступительных испытаниях в Школу-студию МХАТ, где ее заметили и приняли на курс к Константину Райкину. Но когда узнали, что у нее неоконченное среднее образование, начались проблемы: этот инцидент мог плохо повлиять на репутацию вуза, поэтому пришлось вмешаться ректору – Олегу Табакову. Он предложил Дане вернуться, когда она закончит все 11 классов. Дана за один год справилась с задачей. Впрочем, проучилась она всего лишь курс, после чего уехала к отцу в Ригу. Но очень скоро вернулась в Россию и поступила в Академию театрального искусства. В сезоне 2012 года недавняя выпускница начала работать в Малом драматическом театре – Театре Европы.

На телеэкране Абызова дебютировала в 2013 году с ролью тихой и интеллигентной девушки-староверки в фильме Кеосаяна «Море. Горы. Керамзит» про жизнь деревни, которая узнала, что недалеко от них начнется строительство олимпийского объекта. В 2016 году актриса попрощалась с театром и полностью посвятила себя ролям в кино.

Интересные факты о Дане Абызовой
  • Со своим мужем, актером Алексеем Морозовым, который старше нее на 10 лет, актриса познакомилась во время совместной работы в МДТ, а предложение он сделал ей прямо на сцене;
  • Родители актеров познакомились только в день их свадьбы в ЗАГСе;
  • В свадебное путешествие актриса поехала… с мамой: у ее мужа накануне вылета на Кипр случился острый приступ аппендицита;
  • Дана серьезно увлеклась триатлоном, поэтому уже длительное время, с момента ухода из МДТ, является активным членом команды, выступает на международных соревнованиях;
  • Во время съемок сериала «На твоей стороне» актриса, чтобы лучше вжиться в образ, тесно общалась с практикующими нейрохирургами.
Фильмография Даны Абызовой
Золотая парочка
Золотая парочка
детектив, мелодрама 2017, Россия
0.0
Командир Полярной звезды
драма 2016, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши