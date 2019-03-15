Наша рецензия

Виктор (Риналь Мухаметов) просыпается утром у себя в комнате и очень быстро понимает, что это не его комната. Он оказывается в каком-то фантасмагорическом мире, где верх и низ — понятия условные, а Биг Бен находится напротив московского МИД. Он в этом мире не один, его быстро находят другие люди и объясняют, что это всё пространство, в котором живут люди, сейчас находящиеся в коме. Оно состоит из обрывочных воспоминаний и снов многих людей. Выбраться из этого мира коллективной…