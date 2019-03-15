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Кома Кома
Киноафиша Фильмы Кома Отзывы о фильме «Кома»
Кома 2019 / Россия
7.8 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Кома»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Виктор (Риналь Мухаметов) просыпается утром у себя в комнате и очень быстро понимает, что это не его комната. Он оказывается в каком-то фантасмагорическом мире, где верх и низ — понятия условные, а  Биг Бен находится напротив московского МИД. Он в этом мире не один, его быстро находят другие люди и объясняют, что это всё пространство, в котором живут люди, сейчас находящиеся в коме. Оно состоит из обрывочных воспоминаний и снов многих людей. Выбраться из этого мира коллективной…

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Alex Pilik 15 марта 2019, 22:41
Оценка
Финансирование фильма прекратилось полностью, фильм не выйдет! Одна реклама! Задумка была хорошая но денег нет! КИНА НЕ БУДЕТ, ОТДЫХАЙТЕ, ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ!
15 марта 2019, 22:41 Ответить
Виталий Ильин 28 октября 2019, 14:51
К черту панику, фильм выходит в январе 2010, все круто!
28 октября 2019, 14:51 Ответить
Слава Крулатов 8 ноября 2019, 11:19
Трейлер понравился. Это хорошо
8 ноября 2019, 11:19 Ответить
Дима Степаненков 14 декабря 2019, 22:51
ну с учётом того,что в трейлере показаны лучшие моменты,я раза 2-3 блеванул...и с этим набором актёров фильм будет говно это гарантия 100 процентная
14 декабря 2019, 22:51 Ответить
Александр Вареник 24 декабря 2019, 11:09
В принципе стоит в кинотеатре посмотреть, чтобы заценить спецэффекты и общую задумку
24 декабря 2019, 11:09 Ответить
Елизавета Козлова 12 января 2020, 11:46
в ответ на сообщение Alex Pilik от 15 марта 2019, 22:41
Урраа!!! Как хорошо что очерное говнофильм не выпустят в прокат.
12 января 2020, 11:46 Ответить
Елизавета Козлова 12 января 2020, 11:47
в ответ на сообщение Дима Степаненков от 14 декабря 2019, 22:51
Полностью поддерживаю, потому что с такими актёрами фильм ещё ужаснее смотрица.
12 января 2020, 11:47 Ответить
bazukk 18 января 2020, 18:32
в ответ на сообщение Елизавета Козлова от 12 января 2020, 11:47
Не ужаснее того с какими ошибками ты пишешь..
18 января 2020, 18:32 Ответить
Larisa.VVL 30 января 2020, 19:27
Оценка
Отличный фильм... Тот самый случай, когда форма и содержание на высоте и не уступают друг другу.... Очень понравился...
30 января 2020, 19:27 Ответить
Осново Положник 30 января 2020, 23:22
Оценка
Сказать что я был разочарован,это ничего не сказать.С самого начала фильма до самого конца, полная нудятина.Вы смотрите весь фильм компютерные эффекты и ВСЁ !!! Затяжные бессмысленные диалоги,наигранная игра актеров,короче это было зря потраченное время.Ну и конечно что вы ожидали когда в продюссерах аж три ЯН ? Фильм сплагиатили от "Начало" с Леонардо Ди Каприо.Лучше пересмотреть Начало чем смотреть этот ширпотреб на который потратили $ 4.000.000
30 января 2020, 23:22 Ответить
Mikhail Kokin 30 января 2020, 23:45
Мне фильм понравился!
30 января 2020, 23:45 Ответить
Ната Гусейнова 31 января 2020, 10:47
Оценка
Я очень пожалела,что потратила время на этот фильм.Вроде замысел неплохой,но не смогли сделать фильм интересным,он просто не цепляет.С начало до конца чего-то ждешь,и не држдавшись,полностью разочаровываешься.А спецэффектами и комп.графикой сейчас никого не удивишь! Чушь! Так бы я его назвала
31 января 2020, 10:47 Ответить
Marina Ordynskaya 31 января 2020, 16:41
Оценка
Надо смотреть!!!
31 января 2020, 16:41 Ответить
Pavel.Rashchupkin 31 января 2020, 18:03
Хороший фильм! Любителям качественной фантастики понравится!
31 января 2020, 18:03 Ответить
Игнатий Волков 31 января 2020, 18:44
Оценка
На твердую 7 фильм. Хорошая фантастика пару муражек пробежало. Особенно мне понравился стиль одежды главных героев,ну уж очень симпатично, и каждому идет. Как бомжи в США ) А особенно мне понравилась Любовь Аксенова в этом образе.Вообщем Кира Найтли и Рапунцель подвинутся 😁😁
31 января 2020, 18:44 Ответить
Дима Скурик 2 февраля 2020, 11:07
Оценка
Хорошая фантастика. Особенно в кино заходит классно. Спецэффекты порадовали и общий сюжет в целом замечательный
2 февраля 2020, 11:07 Ответить
morning666 2 февраля 2020, 13:51
Оценка
Фильм понравился. Но могу сказать, что фильм не для тупых, они его просто не поймут и не для семейного отдыха, для этого "Холоп" и т.д. А здесь научная фантастика и серьезные вопросы. Игра актеров, мне показалось, немного скованная, как будто они не вжились в роли и не представляют своего поведения в некоторых предложенных ситуациях. В целом крепкая четверка. Я рад, что Российский кинематограф стал оживать.
2 февраля 2020, 13:51 Ответить
Timoteo Cirkla 3 февраля 2020, 01:44
в ответ на сообщение bazukk от 18 января 2020, 18:32
О дааа, какой "аргументированный" "аргумент" в виде перехода на личности.
3 февраля 2020, 01:44 Ответить
Timoteo Cirkla 3 февраля 2020, 01:47
Режиссёр фильма - человек, снявший такие "шедевры", как "Заshitники" и "Мафия: игра на выживание". Мда...
3 февраля 2020, 01:47 Ответить
Timoteo Cirkla 3 февраля 2020, 01:48
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 31 января 2020, 18:03
Видимо так же "понравится", как и фильм "Заshitники".
3 февраля 2020, 01:48 Ответить
Ksenia Ignateva 3 февраля 2020, 09:35
Посмотреть можно)
3 февраля 2020, 09:35 Ответить
Елизавета Козлова 3 февраля 2020, 16:29
в ответ на сообщение bazukk от 18 января 2020, 18:32
Ха-ха я хоть своё мнение не продажное имею.
3 февраля 2020, 16:29 Ответить
Алексей Осадчий 3 февраля 2020, 17:06
Оценка
Хороший фильм, потраченное время стоит того
3 февраля 2020, 17:06 Ответить
Natalia Canaglia 4 февраля 2020, 16:24
Оценка
Фильм обязателен к просмотру в кинотеатре, визуальная составляющая потрясает воображение, до этого не видела аналогов ни в зарубежном, ни в нашем кино. Да, кто-то скажет, что сюжет напоминает "начало" или "матрицу" (там даже есть актер похожий на парня в очках из 2 матрицы), это не суть важно, главное то, что кино оставляет стойкое послевкусие и состояние запредельности. Это один из фильмов с так называемым эффектом погружения. И хотя было пару человек, которые ушли с сеанса, я не могла оторвать глаз. Вкратце я бы описала этот фильм как медитацию под ЛСД 😁. Что понравилось, так это то, что фильм не был перегружен драмой и неуместным героизмом, за что спасибо создателям. Немного хотелось бы более глубокого раскрытия персонажей, но возможно этого не сделали потому что хронометраж тогда бы составил часа три или больше. В общем, русский фильм, которым реально можно гордиться.
Этот фильм лично для меня стал чем-то вроде инсайта. Кома по сути - наш реальный мир, хаотичный и непонятный, таящий в себе опасности, но если понять законы по которым он работает, можно не только научиться в нем выживать, но и найти свое место в нем, стать счастливым.
4 февраля 2020, 16:24 Ответить
stick.78 4 февраля 2020, 19:10
Оценка
Унылое г—вно! Надо было отзывы читать
4 февраля 2020, 19:10 Ответить
Лена Ленина 5 февраля 2020, 19:08
Отличный фильм! Есть, о чем задуматься. Стоит посмотреть! Особенно в кинотеатре! Для российской фантастики это круто!
5 февраля 2020, 19:08 Ответить
Dmitriy Levchenko 5 февраля 2020, 22:16
Оценка
Великолепный фильм! Качественная графика. Студия Аргунова - наше всё. Умный, со смыслом. Есть над чем задуматься. Он должен был стать самым кассовым фильмом. Маркетологам - двойка за раскрутку и продвижение. Общая оценка - 10/10. Сходите в кино, составьте своё мнение.
5 февраля 2020, 22:16 Ответить
Павел Волошин 7 февраля 2020, 22:48
Оценка
Фильм неожиданно плох! Такое бессюжетное «Начало», переснятое 10 лет спустя. Что никто из наших актёров ни разу не Леонардо Ди Каприо, и говорить не приходится. То, как герои аннигилировались, - чистый плагиат с «Мстители: Война бесконечности». Какая-то беспросветная вторичность!
7 февраля 2020, 22:48 Ответить
Сабин Кахрамен 8 февраля 2020, 11:25
Оценка
Всем хейтерам хочу сказать - смотрите только Оскаровские драмы, а нормальным простым зрителям просто дайте нормальное удовольствие от реально хорошего фильма получить. КОМА - это круто и годно.
8 февраля 2020, 11:25 Ответить
svytaygora 8 февраля 2020, 22:52
Оценка
Спецэффекты супер! Сюжет захватывающий! Актеры играют неплохо и состав интересный. Посмотреть стоит. Порадовался за наш кинематограф.
8 февраля 2020, 22:52 Ответить
Надежда Савицкая 9 февраля 2020, 00:57
Оценка
Фантастической сюрреалистическое российское говно....
Даже не тратьте время, данный жанр для российского кинематографа - утопия.... (((
9 февраля 2020, 00:57 Ответить
Максим Жуков 11 февраля 2020, 15:33
Оценка
Вильм огонь !!!
11 февраля 2020, 15:33 Ответить
popova-natalia0904 11 февраля 2020, 20:37
Оценка
Очень приятно, что наш кинематограф радует такими крутыми фильмами. Голливуд нервно курит в сторонке. Однозначно рекомендую к просмотру. Красивая, качественная и достаточно глубокая фантастика. Картинка изумительная, идея представить мир комы в виде мозговых клеток - синопсов просто бомба 👍. Игра актеров замечательная, не было лишней наигранности и перегибов. Фильм глубокий, от некоторых моментов и умозаключений героев прям тряхнуло, до сих переосмысливаю некоторые выводы. Для тех, кто думать не желает, боюсь будет скучно, нет излишнего мордобоя и единого супер героя спасающего весь мир😁. С матрицей никакой связи не увидела, сюжеты абсолютно разные. Есть кое-что от "Начала", но опять таки только часть идеи и она переработана в абсолютно другом контексте. Могу сказать, что на мой взгляд "Начало" послебее, сильно затянуто. Здесь всего в меру. Спасибо большое создателям фильма за полученное удовольствие.
11 февраля 2020, 20:37 Ответить
Константин Галич 13 февраля 2020, 18:36
Оценка
Сходил я в кинотеатр на это кино,а точнее меня потащила моя вторая половинка, и кино правдало мои ожидания : качественная фантастика и российское кино - две несовместимых вещи. Поймите, что фантастика - это не только красиво разукрашенный мир(хотя там ничего особенного я не увидел, кроме обрезков домов, прилепленных друг к другу), фантастика- это прежде всего хорошо продуманный мир и сюжет. логики в сюжете никакой нет, никаких захватывающих поворотов, никакой драмы, из романтики был 1 поцелуй, но он был до того наигран, что даже тошно стало, мир создан вообще непонятно по каким критериям, актеры играли наигранно, кроме милоша ( единственный, кто играл правдоподобно),концовка никакая. Итог- 2/10 из-за игры одного актера и компьютерной графики. Лучше не тратьте свое время
13 февраля 2020, 18:36 Ответить
Natalia Canaglia 13 февраля 2020, 20:59
в ответ на сообщение popova-natalia0904 от 11 февраля 2020, 20:37
Оценка
Вот точно, я все думаю, что же мне напоминает мир комы - синапсы! офигенная идея и не лишена смысла
13 февраля 2020, 20:59 Ответить
Ильгар Гусейнов 13 февраля 2020, 23:06
Оценка
Фильм очень слабый, нет возможности сопереживать, нет ощущения тоски и грусти. Я так ждал его. Такие надежды вложил в него, а они...Я сам себя разочаровал.
13 февраля 2020, 23:06 Ответить
Marina Ordynskaya 15 февраля 2020, 20:33
Оценка
Фильм замечательно сделан! Стоит смотреть!
15 февраля 2020, 20:33 Ответить
Марина Викторовна 18 февраля 2020, 20:08
Оценка
Давно не смотрела умных российских фильмов, а этот прошёл на одном дыхании. Я в восторге! Наконец то стали создавать не "мылодрамы", а фильмы в которых есть о чем задуматься и жить более осознанно.
18 февраля 2020, 20:08 Ответить
Татьяна Заскоченко(Афонина) 27 февраля 2020, 09:41
Оценка
Давно ждала выхода этого фильма и наконец сходила. Зрелищный, смысловой. Полет фантазии захватывает. Так держать!
27 февраля 2020, 09:41 Ответить
Black Dragon 26 мая 2020, 16:10
Оценка
Квест восстановления памяти Келога из Фаллаут 4. Оценка фильму ровно ноль. Украденный фундамент сюжета не может нести никакой оценки. Просто нет слов - кончина из 90х - но она не ворованая! Этот фильм Это переосмысленая экранизация из части сюжета 4го фалаута! Стыд и СРАМ!
26 мая 2020, 16:10 Ответить
Black Dragon 26 мая 2020, 16:15
в ответ на сообщение Natalia Canaglia от 13 февраля 2020, 20:59
Оценка
Это маленькая часть сюжета из игры фалаут 4! это просто провал. Присвоили идею бед маскировки даже ! Квест памяти Келога из фалаут 4 2015 года! ОНО и есть фундамент фильма
26 мая 2020, 16:15 Ответить
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