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Фильмы с Любовью Аксеновой
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Фильмы с Любовью Аксеновой

30-летняя актриса Любовь Аксенова дебютировала в кино в 19 лет. Сниматься она начала в детективных сериалах.

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По году По рейтингу По названию
Молодой человек
Молодой человек
7.0
комедия
2022, Россия
Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор
8.0
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
5.0
комедия
2020, Россия
Глубже!
Глубже!
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2020, Россия
Кома
Кома
7.0
фантастика, боевик, приключения
2019, Россия
Гроза
Гроза
4.0
мелодрама, драма
2019, Россия
Садко
Садко
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, детский, анимация
2018, Россия
Ральф против интернета
Ральф против интернета
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
Русский Бес
Русский Бес
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2018, Россия
Без меня
Без меня
7.0
мелодрама
2018, Россия
Салют-7
Салют-7
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, исторический
2017, Россия
За гранью реальности
За гранью реальности
6.0
боевик, приключения, фантастика
2017, Россия
Сансара (Селфи#Selfie)
Сансара (Селфи#Selfie)
0.0
драма
2017, Россия
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася!
6.0
комедия
2017, Россия
Ночные стражи
Ночные стражи
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, фэнтези
2016, Россия
Москва никогда не спит
Москва никогда не спит
4.0
семейный, драма
2015, Россия / Ирландия
Убежать, догнать, влюбиться
Убежать, догнать, влюбиться
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2015, Россия
Любит не любит
Любит не любит
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2014, Россия
Грешник
Грешник
5.0
драма
2014, Россия
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Первые роли не принесли известности, однако заставили режиссеров обратить внимание на молодую актрису. Еще во время учебы в театральном институте она снялась в сериалах «Детективы» и «След». А после защиты диплома получила роль в «Закрытой школе», которая и сделала ее знаменитой. В 2012 году Аксенова снялась в полнометражном фильме «Рассказы», после чего дверь в большое кино оказалась для нее открытой.

5 лучших фильмов Любови Аксеновой

Рейтинг лучших картин с участием актрисы выглядит так.

2012 – «Рассказы»

Лента включает 4 новеллы, принадлежащих к разным жанрам. Каждая история по-своему раскрывает проблемы современного российского общества. Сюжет связывает их в одно целое. Однажды в редакцию попадает рукопись начинающего писателя. Каждый, кто прочитал хотя бы несколько строчек, уже не будет прежним. Истории, описанные на страницах книги, начинают происходить в настоящей жизни. В этой ленте Аксенова играет роль девушки, в которую влюбляется главный редактор издательства. Их отношения начнутся со страстного романа, а приведут к невероятному разочарованию…

2014 – «Кино про Алексеева»

В этой картине актриса исполнила не главную, а второстепенную роль. Повествование же рассказывает нам о жизни Николая Алексеева. Одинокий старик живет в глуши и думает лишь о том, как провести еще один день. Однажды водоворот событий прошлых лет затянет его и заставит вспомнить все, чем он дорожил. Вымышленная история музыканта 60-х вернет нас в атмосферу оттепели. Мы увидим участие в фестивалях, допросы в КГБ и настоящую славу. А в завершении этой удивительной притчи поймем, почему к концу жизни главный герой остался в одиночестве.

2017 – «Гуляй, Вася»

Это комедия, режиссером которой является Роман Каримов. Он не раз признавался, что в основе сюжета лежит его собственная история с разводом. Главный герой ленты – шалопай Митя. Он случайно делает предложение девушке, а ее отец сразу назначает дату свадьбы. Но вот ведь неудача – парень уже женат! Теперь нужно быстро развестись, но жена героя – настоящая стерва. Василиса в исполнении Аксеновой так просто не даст развод бывшему мужу. Она найдет не один способ потрепать ему нервы. На выручку другу приходят бывшие одноклассники Мити…

2017 – «Салют-7»

В этой космической ленте актриса исполнила роль Лилии – жены космонавта Виктора Алехина. Фильм рассказывает историю советской орбитальной станции. Действие ленты разворачивается в 1985 году. «Салют-7» находится на орбите, когда связь внезапно прерывается. В Центре управления полетами понимают, что станция может упасть на Землю. Это не только ставит под удар репутацию Советского Союза, но и грозит множественными жертвами. На подготовку спасательной операции уходит 3 месяца. На орбиту отправляют экипаж, состоящий из двух опытных космонавтов. Перед ними стоит непростая задача – состыковаться с «Союзом-7», предотвратить возможную трагедию и попытаться вернуться домой.

2018 – «Без меня»

В этой российской драме Любовь Аксенова исполнила одну из главных ролей. По сюжету ленты, две девушки были влюблены в одного мужчину. Но недавно Дима погиб. Ни Ксюша, ни Кира еще не смирились с болью утраты, когда начинают получать странные сообщения. Они уверены, что автором этих посланий может быть только погибший возлюбленный. А, значит, есть надежда на то, что Дима остался в живых. Он просит девушек отправиться в поездку. И каждая исполнит волю любимого в надежде на чудо. Нужно лишь следовать подсказкам, которые содержат послания.

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