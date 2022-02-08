Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Maxim Stoyanov
О персоне
Фильмография
Новости
Максим Стоянов
Maxim Stoyanov
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Рост
187 см
Биография Максима Стоянова
Родился 29 июня 1987 года.
Развернуть
Фильмография Максима Стоянова
Блондинка
комедия
2022, Россия
0.0
Орел и решка. Кино
комедия
2022, Россия
0.0
Герда
мелодрама
2021, Россия
6.0
Гив ми либерти
комедия
2019, США
7.0
Лавстори
комедия, мелодрама, приключения
2017, Россия
0.0
Комбинат "Надежда"
драма
2013, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix объявил свой очередной российский проект — криминальный триллер «ЗАТО»
Режиссурой занимается Дарья Жук, а действие развернется после распада СССР.
Написать
8 февраля 2022 13:45
«КиноПоиск HD» выпустил первый тизер-трейлер комедии «Орел и решка. Кино»
По сюжету, чтобы спасти шоу от закрытия, команда отправится в одну из самых закрытых стран мира.
Написать
4 октября 2021 14:42
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось